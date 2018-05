Per le aziende deciderà il nuovo governo

ScoPerte otto aziende irregolari : otto imprese irregolari e undici lavoratori in nero. E' questo il bilancio di una serie di controlli in esercizi pubblici e nei cantieri sia pubblici che privati del Vibonese effettuati dai ...

Maltempo Abruzzo : 1 - 6 milioni Per le aziende colpite : Deliberati gli importi (1.624.256,41 euro) per i finanziamenti agevolati per i titolari di aziende nelle zone della Regione Abruzzo colpite dal Maltempo l’11 e il 13 novembre, il 1° e 2 dicembre 2013 e a febbraio e marzo 2015. La delibera del Consiglio dei Ministri è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L'articolo Maltempo Abruzzo: 1,6 milioni per le aziende colpite sembra essere il primo su Meteo Web.

Tante novità Per le aziende con Android P - Google Tasks supporta già il cambio account in-app : Android P porta Tante novità per le aziende e per chi usa uno smartphone Android per lavoro: in arrivo anche il cambio di account direttamente in app, disponibile già su Google Tasks. L'articolo Tante novità per le aziende con Android P, Google Tasks supporta già il cambio account in-app proviene da TuttoAndroid.

Lavoro e disabilità : un evento Per rendere le aziende più inclusive - 22/05/2018 - : ... riflettendo su sfide e opportunità, con l'obiettivo di sensibilizzare alla valorizzazione della diversità per un mondo del Lavoro che sia realmente inclusivo per tutti. Ad aprire i lavori lavori ...

Agricoltura : 70 mln Per 40 progetti di ammodernamento aziende siciliane : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Sono 40 le istanze, di agricoltori, piccole e medie imprese e grandi imprese siciliane ammesse a finanziamento nell'ambito della Misura 4.2 del Psr 2014-2020 per un totale di 70 milioni di euro. La graduatoria, disponibile sul sito dell'assessorato regionale all'Agrico

Stampa 3D Per l’industria : a Modena si incontrano 38 aziende da tutta Italia : Un mercato mondiale di 6 miliardi di dollari che supererà i 10 miliardi nel 2020. Sono i numeri dell’additive manufacturing e del 3D Printing, secondo le stime contenute nel Wohlers Report. La Stampa additiva ha un ruolo chiave per la produzione di alto livello ed è uno degli aspetti più promettenti della trasformazione dei processi industriali in corso: dà la possibilità di progettare con un elevato grado di libertà e dunque di generare ...

Lombardia : F.Sala - fare squadra con nostre aziende obiettivo Per Dubai 2020 : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - "Con Expo Milano 2015 è emersa la capacità di giocare in squadra delle nostre aziende e penso che sia l'obiettivo anche per Expo 2020 Dubai. Iniziative come questa sono fondamentali perché le imprese hanno sete di notizie e di istruzione per come potere fare rete a live

Moda : Luxottica quarta al mondo Per vendite - 24 aziende italiane nella top 100 : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – Luxottica è la quarta società al mondo per fatturato nel settore della Moda e del lusso, con vendite per 10 miliardi di dollari registrate nel 2016. nella classifica globale il gruppo italiano dell’occhialeria segue la francese Lvmh, la statunitense The Estée Lauder Companies e la svizzera Richemont. Inoltre al 19esimo posto della classifica mondiale si piazza Prada e al 24esimo Giorgio Armani, secondo ...

Narni - 40 aziende e tanti appassionati Per Ciliegiolo d'Italia : Due giorni ricchi di approfondimenti, che hanno avuto come asse principale le degustazioni guidate da importanti protagonisti del mondo del vino: Armando Castagno, Carlo Macchi , Winesurf, , Riccardo ...

Cina detiene il secondo posto mondiale Per aziende unicorno : Il Libro blu afferma che la nuova economia ha portato l'economia cinese a un nuovo livello. In futuro, la Cina avrà una padronanza sempre migliore delle tecnologie di base di fascia alta, permettendo ...

Un nuovo sito Per l'Ente bilaterale Per accorciare le distanze con lavoratori e aziende : La Spezia - Un sito più funzionale con tutte le attività legate al turismo e al commercio dell'Ente bilaterale. Uno strumento per accorciare le distanze tra l'Ente, i lavoratori e le aziende. La ...

La Commissione UE promette tutele Per le aziende che investono in Iran : Teleborsa, - La Commissione Europea lavorerà per proteggere gli interessi delle società UE che investono in Iran . Lo ha assicurato l'Esecutivo comunitario al termine del meeting informale dei leader ...

