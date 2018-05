Per la Siria continua la Via Crucis

Migranti - storia di Mahmoud - scambiato Per scafista : “Fuggito dalla Siria - ho passato un anno e mezzo in carcere da innocente” : Scappato dalla Siria a vent’anni, per evitare di essere richiamato dall’esercito del regime a reprimere nel sangue le proteste popolari contro Assad che in quei mesi riempivano pacificamente le piazze, nel 2012 Mahmoud è riuscito a raggiungere il Libano e da lì prima l’Egitto e poi la Libia. Dopo tre anni di lavoro come operaio a Tripoli, il giovane Siriano è riuscito a mettere insieme i soldi necessari per il viaggio della speranza sui barconi ...

Every Child is My Child : dal cinema allo sport - Per aiutare la Siria : Si è svolta ieri a Roma la prima Every Child's Cup, una giornata all'insegna dello sport e della solidarietà, organizzata da Anna Foglietta e dal movimento di artisti riunito sotto il nome , e l'hashtag, di Every Child is My Child. Passo indietro, doveroso: tutti ricordiamo il ...

CAOS SIRIA/ Il nuovo piano di Putin Per "congelare" la guerra : Putin ha cambiato strategia: intende congelare il conflitto. Per riuscirci occorre dissuadere Israele e Usa dall'aprire un fronte in SIRIA contro l'Iran. Ecco come. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 06:08:00 GMT)RISIKO/ Merkel e Macron, sovranisti a tutto "gas" dalla Cina alla Russia, di A. Lodoliniguerra IN SIRIA/ La Merkel cambia strategia: molla Trump e parla con la Russia, di P. Ricci

Siria - Russia e Francia vogliono contribuire Per far finire guerra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cremlino commenta appello di Putin Per ritirare truppe straniere dalla Siria - : Come chiarito da Peskov ai giornalisti, in Siria si trovano i rappresentanti di forze armate di alcuni Paesi la cui "presenza è illegittima dal punto di vista del diritto internazionale". "Conoscete ...

Siria. Navi russe in servizio Permanente nel Mediterraneo : Il presidente Vladimir Putin ha annunciato che le Navi della Marina militare della Russia saranno in modo permanente nel Mediterraneo. Le

Espulso l'albanese che aiutò Lady Jihad a partire Per la Siria : Sono già 44 nel solo 2018 le espulsioni decise dalle autorità italiane, che quest'oggi hanno rimpatriato un cittadino albanese con precedenti per associazione con finalità di terrorismo internazionale e che aveva legami con gli ambienti Jihadisti.Il 42enne, accompagnato nel suo Paese con un volo per Tirana decollato dall'aeroporto di Fiumicino, era già noto come l'uomo che ha aiutato Maria Giulia Sergio a raggiungere la Siria e unirsi al ...

SCHIO Serata Per i profughi siriani del Rojava : ... SCHIO giovedì 17 maggio, ore 20.45, alla Sala Comunale di Trevignano, Villa Onigo venerdì 18 maggio al Centro Sociale Morion, Venezia sabato 19 maggio, ore 20.30, al SanPrecario Sport Festival, ...

GUERRA IN SIRIA/ Attaccare l'Iran Per far fuori Damasco - il nuovo piano di Usa e Israele : L'occidente ha esaurito tutte le opzioni militari per continuare la GUERRA in SIRIA usando gli estremisti islamici. La nuova strategia passa per l'attacco all'Iran. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 06:08:00 GMT)SCONTRO Israele-IRAN/ Così la strategia per incendiare il Medio oriente passa dalla SIRIA, di F. LandiSIRIA/ L'attacco chimico non c'è mai stato, ma nessuno parla delle carceri jihadiste della Ghouta, di P. Ricci

SCONTRO ISRAELE-IRAN/ Così la strategia Per incendiare il Medio oriente passa dalla Siria : Questa settimana, i 70 anni dello Stato di Israele vedranno l'apertura dell'ambasciata Usa a Gerusalemme. Silenzio sui morti palestinesi. E la pace si allontana. FILIPPO LANDI(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:08:00 GMT)SCONTRO ISRAELE-IRAN/ Jean: Netanyahu vuol distruggere il "ponte" tra Teheran e DamascoTRUMP vs IRAN/ Frattini: la rottura sul nucleare scatena la guerra di Israele in Libano

RAID ISRAELE DOPO MISSILI IRAN : NETANYAHU “SUPerATA LINEA ROSSA”/ Rohani a Merkel : “no tensioni in Siria” : Siria, razzi IRANiani sul Golan: nuovi RAID di ISRAELE, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture IRANiane a Damasco"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:35:00 GMT)

Razzi sul Golan - Israele risponde con decine di raid in Siria. Netanyahu : suPerata una linea rossa : Israele ha condotto l’attacco aereo «più massiccio dal 1974» in Siria dopo che le forze speciali dei Pasdaran hanno lanciato «oltre 20 Razzi» sulle postazioni delle forze armate israeliane sulle Alture del Golan. Il nuovo scontro, mentre salgono le tensioni fra Ira, Usa e Israele per il ritiro statunitense dall’accordo sul nucleare, avvicina ancora...

Dall'Italia alla Siria un fiume di denaro Per i terroristi : Centinaia di migliaia di euro (due milioni secondo una prima stima) trasferiti illegalmente in Siria per finanziare Jabhat Al-Nusra, l'organizzazione vicina ad al-Qaeda che combatte in Siria contro il governo di Bashar al-Assad. A organizzare il flusso di denaro una cellula con base a Olbia composta da quattro uomini, di origine Siriana e marocchina, arrestati dalla Polizia di Stato con l'accusa di associazione ...

Soldi in Siria Per la Jihad - Perquisiti due imprenditori nel veneziano : Sono di origine Siriana e risiedono a San Donà e Musile:indagati nell'ambito del blitz scattato in tutta Italia