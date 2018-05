Per frenare i populismi l' Ue ha anche bisogno di un nuovo look?

"Meno chat scolastiche Per frenare la violenza contro i prof" : Le regole dei presidi per i genitori : Sono in aumento i casi di violenza sui docenti. Secondo quanto riportato recentemente da Repubblica.it, 24 sono state le aggressioni (contando solo quelle emerse pubblicamente o denunciate) ai danni dei professori nei primi quattro mesi del 2018. I dirigenti scolastici affermano che la violenza sia esacerbata dalle chat tra genitori, che diventano veicoli di rabbia e accuse nei confronti degli insegnanti. Le aggressioni fisiche fanno notizia, ma ...

La chiave Per frenare l’invecchiamento? Spegnere l’infiammazione cronica : Si può frenare il processo di invecchiamento? A questa domanda, e a tante altre, risponde “L’età non è uguale per tutti“, libro scritto da Eliana Liotta con il contributo di diversi medici e ricercatori dell’Istituto Humanitas di Rozzano (Milano). Il volume “racconta come educare se stessi a restare giovani, nel corpo e nello spirito, in base agli studi scientifici più attendibili. A 30, 50 o 70 anni“. Le ...

Insetticidi Per frenare la Xylella - Mellone passa al contrattacco : vieta i pesticidi e promette multe per i trasgressori : Mentre si continua a discutere sul decreto Martina con cui il Ministro delle Politiche Agricole ha imposto l'uso di pesticidi per frenare il vettore , tra cui l'ormai nota sputacchina, accusato di ...

Argentina - la Banca centrale alza i tassi al 40% Per frenare il crollo del peso : La terza economia dell'America Latina è alle prese con un'inflazione galoppante, deficit fiscali e commerciali in aumento e una siccità che sta pesando sulle coltivazioni di soia e mais. Si tratta ...

E Putin gioca la carta dell’Italia Per frenare l’alleanza anti-Assad : Vladimir Putin cerca di usare l’Italia come un grimaldello per allentare una possibile alleanza occidentale anti-Assad in Siria. Mentre Usa, Gran Bretagna e Francia si consultano per un’eventuale azione comune in risposta al presunto attacco chimico di Douma, il leader russo approfitta di una cerimonia al Cremlino per sottolineare che Mosca è «pron...

Siria - la strategia di Trump Per colpire Assad e frenare la Russia : Il mondo si aspetterà sempre un intervento militare USA in risposta a fatti analoghi, indipendentemente dal fatto che la situazione abbia un impatto diretto sulla sicurezza nazionale degli Stati ...

Facebook - come le leggi Usa possono frenare l’imPero di Zuckerberg : Negli Stati Uniti non si è mai arrivati a una legislazione con la stessa impalcatura di quella europea, ma Facebo0k potrebbe andare a sbattere su diverse leggi e sentenze mirate indirettamente (e a volte direttamente) su un colosso da 2 miliardi di utenti...