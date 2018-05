Per Cottarelli “incontro informale” con Mattarella 

Si riapre la trattativa Per il governo. Cottarelli al Colle : incontro informale : Carlo Cottarelli è già al Quirinale. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei ministri. Il destino del...

Si riapre la trattativa Per il governo. Cottarelli al Colle : incontro informale : Carlo Cottarelli è già al Quirinale. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei ministri. Il destino del...

Cottarelli già al Quirinale Per un “incontro informale” : Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli è già al Quirinale per un incontro informale con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Nella notte, intanto, si è riaperta la trattativa tra M5S e Lega e il Colle. Al termine di una giornata vorticosa, con la prospettiva del voto il 29 luglio all’orizzonte, riemerge, a sorpresa, l’ipotesi...

Carlo Cottarelli da Sergio Mattarella Per un incontro informale : Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli, secondo quanto si apprende, è al momento al Quirinale per un incontro informale con il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Governo - Cottarelli al Colle Per un incontro informale con il presidente Mattarella : Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli intorno alle 8.30 di questa mattina è uscito dal suo hotel e si è diretto al Quirinale. Qui, secondo le prime indiscrezioni, avrà un incontro informale con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. L'articolo Governo, Cottarelli al Colle per un incontro informale con il presidente Mattarella proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - nuova giornata di colloqui con lo spettro dello spread - Attesa Per Cottarelli o rientro in giorno di M5s-Lega : Stiamo tenendo d'occhio molto da vicino" la situazione: così la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha risposto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One sulla situazione politica italiana. ...

Cottarelli di nuovo al Colle in mattinata - serve più tempo Per i ministri. Cresce la richiesta di voto a luglio : Carlo Cottarelli è stato oggi al Quirinale a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma non ha presentato la lista dei ministri. Il premier incaricato...

Cottarelli tornerà al Colle : «Più tempo Per la lista dei ministri» | : Il premier incaricato è salito al Quirinale, ma se ne è andato senza parlare. La lista dei ministri non sarebbe ancora chiusa. Il leader 5 Stelle rilancia il governo M5S-Lega |

Cottarelli di nuovo al Colle in mattinata - serve più tempo Per i ministri. Cresce la richiesta di voto a luglio : Carlo Cottarelli è stato oggi al Quirinale a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma non ha presentato la lista dei ministri. Il premier incaricato...

Sergio Mattarella - ecco Perché vuole far saltare anche il governo Cottarelli : La versione ufficiale del Quirinale è che Carlo Cottarelli abbia voluto prendersi ancora del tempo per mettere a punto la lista dei ministri del suo governo. Ma nè il premier incaricato nè il capo ...

Per difendere Savona - Di Maio si inventa il Cottarelli no euro : Non ha mai affermato, come Paolo Savona o qualche altro personaggio meno qualificato del mondo "sovranista", che all'Italia "conviene" uscire dall'euro o anche solo usare la minaccia della rottura ...

Carlo Cottarelli fugge dal Quirinale : 'I ministri? Sto...'. Ci prende Per fessi : Si dice 'ottimista', Carlo Cottarelli . Il motivo per cui se n'è andato dal Quirinale dalla porta posteriore, dribblando i giornalisti convocati in via ufficiale dallo staff del presidente Sergio ...

Grave intoppo sul governo : Cottarelli lascia il Colle senza lista ministri. Spinte Per votare il 29 luglio : Un vero colpo di scena mentre tutti aspettavano la lista dei ministri. Nel frattempo cresce la sponda politica favorevole al voto subito entro il 29 luglio. Il Quirinale precisa: mai parlato di rinunce - Una sequela di colpi di scena fanno da sfondo al tentativo di Carlo Cottarelli di formare un nuovo ...

Grave intoppo sul governo : Cottarelli lascia il Colle senza lista ministri. Spinte Per votare il 29 luglio iducia : Un vero colpo di scena mentre tutti aspettavano la lista dei ministri. Nel frattempo cresce la sponda politica favorevole al voto subito entro il 29 luglio. Il Quirinale precisa: mai parlato di rinunce - Una sequela di colpi di scena fanno da sfondo al tentativo di Carlo Cottarelli di formare un nuovo ...