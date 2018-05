Pensioni | nulla è perduto | quota 100 possibile con Lega e M5S

Blastingnews

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Quando arriva una notizia a sorpresa, come può essere considerata quella della bocciatura dell'Esecutivo Salvini-Di Maio, le reazioni a caldo sono sempre quelle più lontane dalla realta'. Quando il Governo a guida leghista e grillina stava per partire, con Salvini agli Interni e Di Maio al Ministero del Lavoro, sul nome del Ministro dell'Economia è stato proposto Savona, Mattarella ha posto il veto perché trattasi di soggetto anti-europeista. In pratica, con questo veto il nuovo Governo guidato dai due partiti che hanno vinto le elezioni dello scorso 4 marzo è saltato prima ancora di nascere. Polemiche e dure prese di posizione per tutta la giornata di ieri si sono sprecate, lasciando malcontento nei cittadini che ormai avevano fatto per così dire “la bocca”, ai provvedimenti inseriti nel contratto di Governo che le due forze politiche avevano apparecchiato. In prima fila ...