Pensioni | crescono gli importi | le cose da sapere sugli assegni

Pensioni : Italia e Spagna in austerity - ma in Germania gli assegni crescono Video : Se in Italia il problema più sentito in merito al comparto previdenziale è quello della mancata flessibilita' in uscita dal lavoro [Video], in Spagna la tensione resta alta riguardo le mancate rivalutazioni degli assegni rispetto all'inflazione. Si tratta di aspetti che abbiamo gia' approfondito in alcuni nostri precedenti articoli e che sono stati ampiamente sottolineati anche dai tecnici internazionali. Le ultime conferme in ordine di tempo ...