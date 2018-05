penale cancellazione viaggio

sosonline.aduc

(Di mercoledì 30 maggio 2018) salve, scrivo per la seguente problematica. La scorsa estate mi sono segnata ad una vacanza, in africa con partenza il 2 settembre, con un tour operator, Viaggi Avventure nel Mondo. Le formule sono un po' particolari ed io avevo preso cura di contattare la coordinatrice per assicurarmi che l'itinerario fosse di mio gusto. Poco prima di ferragosto, un sabato 8 e quindi 2 ...