Pd all' attacco

Mo : Gaza - attacco aereo israeliano dopo i razzi dalla Striscia : Una decina di missili sono stati sparati da velivoli dell'aviazione israeliana contro obiettivi della Jihad islamica nel centro della Striscia. Lo afferma la radio israeliana. La Jihad islamica ha ...

L'Italia sotto attacco : spread sopra 320 | Salvini pronto a spaccare il centrodestra : alleanza? Solo se cambio passo su Ue : "La condizione per un alleanza con Forza Italia è cambiare le regole europee". A chiarirlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, il quale spiega di non potersi alleare "con chi mi dice che l'Europa va bene così". E sottolinea che gli "piacerebbe moltissimo ricandidare Savona, non so se abbia voglia di rimettersi in gioco, ma per L'Italia sarebbe molto positivo, lui, Conte, Sapelli".--Toti: "No tecnici, centrodestra per risolvere problemi" -"No ...

Cottarelli stringe sui ministri - pronto a salire al Colle. Di Maio all’attacco : manifestazione a Roma il 2 giugno : Tornano i nomi di Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, Alessandro Pajno presidente del Consiglio di Stato, Lucrezia Reichlin, docente di Economia alla London Business School. Possibili nuovi innesti come Tronca e Cantone. Savona: «Grave torto subìto». Il leader M5s rilancia sull’impeachment per il capo dello Stato. Per Salvini la priorità del Parlamento è la riforma della legge elettorale: «Chi prende un voto in più ha la ...

RENZI : “VOTO OCCASIONE DI RIVINCITA PER PD”/ Attacco a Lega-M5s : “Negazione di ciò che serve all'Italia” : RENZI: "Presto al voto, Pd non litighi". L'ex segretario del Partito Democratico parte all'Attacco di Lega e Movimento 5 Stelle, ecco le sue parole in una e-news(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 20:08:00 GMT)

Italia-Arabia Saudita - diretta dalle 20 - 45 Ci sono Florenzi e Pellegrini - in attacco Balotelli : Mancini sceglie i romanisti, Pellegrini e Florenzi e per l'amichevole con l'Arabia Saudita fa fuori Cristante. Davanti c'è Balotelli. Ecco l'undici di partenza: Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, ...

Paolo Savona - l'attacco a Sergio Mattarella il giorno dopo il veto : 'Su di me processo alle intenzioni' : 'Ho subito un grave torto dalla massima istituzione del Paese' ha scritto il prof. Paolo Savona in una lettera pubblicata su scenarieconomici.it il giorno dopo il fallimento del governo Lega-M5s ...

Salvini : «Da Mattarella attacco alla democrazia. Non so se tornerà il centrodestra» : Il leader della Lega: subito la data del voto o andiamo a Roma. L'impeachment? Adesso mi interessa poco: voglio capire chi c'è dietro a un atteggiamento di questo genere

Salvini e Di Maio all’attacco del Colle : non ci vuole al Governo : «Se deve partire condizionato dalle minacce dell'Europa il Governo con la Lega non parte», assicura il leadel della Lega difendendo la candidatura di Paolo Savona per il dicastero dell’Economia. Di Maio: inutile votare, i governi li decidono sempre gli stessi. Renzi: indegno minacciare Mattarella, sulle istituzioni non si scherza...

Salvini all'attacco del Colle : «Chi non vuole governo lo spieghi a italiani» : ... ha spiegato Salvini dal palco difendendo ancora una volta la sua indicazione di Paolo Savona per il dicastero dell'Economia

Mattarella : no a Savona - sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’euro. Conte rimette l’incarico. Salvini all’attacco : «Parola agli italiani» : Fonti 5Stelle danno certo il veto del Quirinale. Il premier incaricato Giuseppe Conte da Mattarella con Savona al Mef. «No a un sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’euro». Sergio Mattarella lo dice a chiare lettere: non poteva prendersi la responsabilità di nominare un ministro che aveva teorizzato il no alla moneta unica. «Io devo firmare» i decreti per lenomine dei ministri «assumendone la responsabilità istituzionale, in questo ...

Matteo Salvini all’attacco : “elezioni subito” : “Il presidente della Repubblica ha ricevuto oggi pomeriggio il professor Giuseppe Conte, il quale sciogliendo la riserva formulata ha rimesso l’incarico di formare il governo, conferitogli il 23 maggio scorso. Il presidente della Repubblica lo ha ringraziato per l’impegno posto per l’adempimento del suo mandato”.Lo ha comunicato il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti. E’ stata la comunicazione fatta al termine dell’incontro tra il ...

Conte rimette l’incarico dopo il no del Colle a Savona. Salvini all’attacco : «Parola agli italiani» : Fonti 5Stelle danno certo il veto del Quirinale. Il premier incaricato Giuseppe Conte da Mattarella con Savona al Mef. Attesa per le parole del Capo dello Stato...

Verso il No del Colle a Savona. Salvini all’attacco : «O liberi di lavorare o parola agli italiani» : Fonti 5Stelle danno certo il veto del Quirinale. Il premier incaricato Giuseppe Conte da Mattarella con Savona al Mef. Attesa per le parole del Capo dello Stato...

Giro d’Italia. Pd all’attacco del M5S : “A Roma figuraccia in mondovisione” : “Il Giro d’Italia si ferma per l’assoluta incapacità di governare Roma da parte del Movimento 5 Stelle. Poco fa, infatti,