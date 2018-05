Pausa caffè solo se breve | dopo 14 secondi ci passa la voglia

Altroché : la Pausa caffè è preziosissima : Macché pausa caffè: secondo un’indagine sugli impiegati europei più di un quarto dei lavoratori non avrebbe tempo per staccare per ‘na tazzulella, non importa se sarebbe bellissimo sentirne il gusto (56%), non importa se potrebbe aiutare a stare svegli (29%) o a migliorare la propria produttività (43%). Peccato, anche perché una ricerca della London School of Hygiene and Tropical Medicine ha rivelato che la caffeina migliora la ...