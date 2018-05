Partita del Cuore 2018 | Nazionale Cantanti e Campioni del Sorriso

Paolo Vallesi a I soliti ignoti/ Stasera sarà anche protagonista della "Partita del Cuore" : Paolo Vallesi a I soliti ignoti, domani 30 maggio 2018 il cantante italiano ospite del game quiz condotto da Amadeus su Rai Uno, ecco il suo messaggio su Instagram(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 07:40:00 GMT)

Si riapre la Partita del governo : L'impennata dello spread. Lo sprofondare delle Borse. E si cambia tutto. O meglio: tutto si riapre nella crisi politica italiana che sembrava arrivata a un punto (quasi) fermo con il tentato...

Fabrizio Frizzi - la Partita del cuore/ Sarà in suo onore - il ricordo di Red Ronnie : La 27 esima edizione della partita del cuore tra la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni del sorriso Sarà dedicata alla memoria di Fabrizio Frizzi, conduttore che tenne a battesimo...(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 06:50:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI Partita del CUORE 2018/ Nazionale cantanti vs Campioni del Sorriso : ecco chi gioca : PARTITA del CUORE 2018, PROBABILI FORMAZIONI: Nazionale cantanti contro Campioni del Sorriso. Tra interpreti e stelle del calcio di ieri e di oggi. Chi vedremo in campo?(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 05:08:00 GMT)

Programmi TV di stasera - mercoledì 30 maggio 2018. Su Rai1 La Partita del Cuore in ricordo di Fabrizio Frizzi : Antonella Clerici e Carlo Conti Rai1, ore 21.25: La Partita del Cuore – 27^Edizione In diretta su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici e Carlo Conti, le stelle della musica, del cinema, dello sport e della televisione, daranno vita, dallo Stadio Luigi Ferraris di Genova, a La 27^ Partita del Cuore. Un appuntamento con la solidarietà che quest’anno devolverà i proventi a sostegno dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova e ad Airc ...

A Pioppo si è svolta la Partita dell'amicizia tra Margherita di Navarra-Morvillo : Il discorso di benvenuto della Dirigente Patrizia Roccamatisi ha evidenziato come lo sport sia veicolo privilegiato di valori positivi poiché l'antagonismo, quando non è rivalsa e contrasto, rafforza ...

Partita l'edizione 2018 del Roma Web Fest - ecco il bando di concorso : ... dalla Regione Lazio e da altre importanti realtà come la Roma Lazio Film Commission , il Roma Web Fest, è l'evento che permette di stabilire un dialogo concreto tra il mondo dei filmmaker, ...

Video/ Brescia Olimpia Milano (74-80) : highlights della Partita (Basket Serie A1 - semifinali gara 3) : Video Brescia Olimpia Milano (risultato finale 74-80): highlights della partita di basket, valida come gara 3 delle semifinali dei play off scudetto della Serie A1.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:42:00 GMT)

Video/ Francia Irlanda (2-0) : highlights e gol della Partita (Amichevoli nazionali) : Video Francia Irlanda (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, amichevole nazionale che si è svolta allo Stade de France. Giroud e Fekir hanno deciso il match nel primo tempo.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:16:00 GMT)

Rugby - Test Match 2018 : Yamaha Jubilo-Italia. Programma - orario e come vederla in tv. La data della Partita : Iniziano gli attesi Test Match di giugno 2018 per la nazionale italiana di Rugby: la trasferta in Giappone per la banda di Conor O’Shea è già partita da qualche giorno, sabato 2 giugno ci sarà anche il primo incontro. Un no caps contro il club del Sol Levante dello Yamaha Jubilo: partita già importante per Testare la temperatura del XV azzurro. Andiamo a scoprire il Programma e l’orario dell’incontro (al momento non è prevista ...

Video/ Italia-Arabia Saudita (2-1) : highlights e gol della Partita (amichevole) : Video Italia Arabia Saudita (2-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata a San Gallo, prima partita ufficiale con Roberto Mancini come nostro Commissario Tecnico.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 06:00:00 GMT)