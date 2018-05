Parlamento Ue | polemiche su cene e rimborsi dell' estrema destra

Polemiche su Puigdemont dopo l’intervista a La Stampa : “Scopriamo da un giornale che vuole sciogliere il Parlamento” : l’intervista di Carles Puigdemont a La Stampascatena forti Polemiche in Spagna. L’ex presidente catalano, dal suo esilio di Berlino, ha qualificato come «provvisoria» la legislatura in corso e di fatto anche la presidenza di Quim Torra, il suo successore, che potrebbe essere eletto domani....