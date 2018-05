Parigi-Berlino | non accetteremo i dazi Usa

Parigi -Berlino - Ue unita contro dazi Usa : ... questo il messaggio lanciato dal ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, in una dichiarazione alla stampa al fianco dell'omologo tedesco Peter Altmeier, al Forum Ocse di Parigi. "Non ...

Berlino ne La Casa di Carta 3? Parla Pedro Alonso : “In linea di principio non ci sarò : vado a Parigi ” : I dubbi sulla presenza del personaggio di Berlino ne La Casa di Carta 3 cominciano a farsi più insistenti dopo le parole di Pedro Alonso : l'attore spagnolo che interpreta il folle dandy della banda di rapinatori della Zecca dello Stato di Spagna nella serie cult di Netflix ha rilasciato un'intervista alla testata argentina La Nacion in cui semina dubbi sulla sua partecipazione alla nuova stagione appena annunciata dal servizio ...

SPY FINANZA/ Lega e M5s - gli alleati perfetti per le élites di Berlino - Parigi e Bruxelles : L'Italia si trova di fronte a una situazione difficile. La divisione che si è creata anche nell'elettorato non sembra far presagire nulla di buono.

Salvini : "Saremo liberi di dire signornò a Bruxelles - Berlino e Parigi " : "Il programma c'è, la squadra c'è. Si parte". Lo ha detto Matteo Salvini in dire tta Facebook, spiegando che sarà un governo all'insegna "delle cose da fare, mese per mese", il governo "della...

Iran : Berlino- Parigi - salvare accordo nucleare o escalation : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ue - asse Parigi -Berlino : salasso in vista per il Sud : ... la riforma della governance europea, quella che dovrebbe dare all'area un governo unitario dell'economia con un ministro e un fondo monetario proprio, regole fiscali più flessibili e legate allo ...

Londra- Parigi -Berlino per accordo Iran : ANSA, - ROMA, 29 APR - Francia, Germania e Gran Bretagna sostengono l' accordo sul nucleare Iran iano ritenendolo lo strumento migliore per impedire a Teheran di sviluppare armi nucleari. Lo riferisce ...

Europa in ordine sparso sulla Siria. Parigi e Londra con Trump - Berlino e Roma si sfilano : Macron fa il duro, Merkel si sfila, Gentiloni la segue, May si mobilita. Le grandi manovre siriane, in attesa dell'attacco, confermano che l'Europa si muove in ordine sparso, senza una linea comune che non sia la condanna dell'uso di armi chimiche e l'esigenza di un disarmo di Damasco. Italia e Germania da una parte, Francia e Gran Bretagna dall'altra. Roma con Berlino si sfila da iniziative militari, Parigi con Londra prepara l'azione."Abbiamo ...