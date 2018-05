Pappa e Ciccia | tweet razzista di Roseanne Barr | serie cancellata Le reazioni

Abc cancella «Roseanne» (Pappa e Ciccia) : la protagonista paragona l’ex consigliera di Obama a una scimmia. Era la serie più vista della rete : Roseanne Barr Le scuse dell’attrice Roseanne Barr non sono bastate. L’emittente statunitense Abc ha deciso di cancellare il sequel della popolare sitcom Roseanne (in Italia nota col titolo Pappa e Ciccia) dopo che l’omonima protagonista della serie aveva offeso con un tweet Valerie Jarrett, ex consigliera afroamericana di Barack Obama, paragonandola a una scimmia. Di seguito, l’attrice Roseanne – che non ha mai ...

Abc cancella «Roseanne» (Pappa e Ciccia) : dall’attrice protagonista offese razziste via tweet. Era la serie più vista della rete : Roseanne Barr Le scuse dell’attrice Roseanne Barr non sono bastate. L’emittente statunitense Abc ha deciso di cancellare il sequel della popolare sitcom Roseanne (in Italia nota col titolo Pappa e Ciccia) dopo che l’omonima protagonista della serie aveva offeso con un tweet Valerie Jarrett, ex consigliera afroamericana di Barack Obama, paragonandola a una scimmia. Di seguito, l’attrice Roseanne – che non ha mai ...

Pappa e ciccia - ritorna la coppia Leslie e Leonard da The Big Bang Theory : Negli Stati Uniti sta andando in onda, con risultati d’ascolto eccezionali, la nuova stagione di Pappa e ciccia (Roseanne il titolo originario). Sono tornati tutti gli interpreti principali e nel nuovo episodio pure un ex divenuto molto famoso negli anni: Johnny Galecki ovvero il Leonard Hofstadter di The Big Bang Theory. Le due serie infatti non si contendono solo Sara Gilbert, Leslie Winkle nella sit-com geek, ma anche appunto Johnny che ...

Pappa e Ciccia : continua il successo del revival - con l’arrivo del nipotino gender fluid e la benedizione di Donald Trump : Pappa e Ciccia 2018 Non sempre i revival televisivi danno soddisfazioni e vanno incontro alle aspettative dei pubblico, anzi, molto spesso i cambiamenti messi in atto per riuscire a realizzarli finiscono per snaturarli, indispettendo i telespettatori più fedeli. Ebbene non è il caso della sitcom Pappa e Ciccia, titolo originale Roseanne, che dopo vent’anni è tornata in onda siglando un successo clamoroso, il più grande che la ABC ha ...

Pagelle TV della Settimana (26/03-1/04/2018). Promossi Pappa e Ciccia e Pio e Amedeo. Bocciati American Crime Story Versace e Dance Dance Dance : Emilio Fede Promossi 9 al ritorno turbo di Pappa e Ciccia. Oltre 18 milioni di Americani (25 se si considerano i dati differiti) erano incollati al video per il ritorno -21 anni dopo- della serie “pre cable” e “pre streaming”. Un racconto crudo ma comico, che non ha bisogno di situazioni e personaggi extra-ordinari, che è piaciuto alla pancia del paese, quella che non vive a New York (i cui abitanti, invece, non ...

"Pappa e Ciccia" torna dopo 20 anni. La serie poco "cool" che dà voce all'America di Trump e che piace tanto al Presidente : In Italia conosciamo Roseanne, uno dei titoli più significativi degli anni Novanta, con il titolo non troppo elegante di Pappa e Ciccia. La serie, in onda per otto stagioni tra il 1988 e il 1997, raccontava le vicissitudini dei Conner, una famiglia americana di estrazione umile, sempre in bolletta, sgraziata nei modi ma legata da solidi sentimenti. dopo vent'anni, sfruttando il vento della nostalgia che tanto piace ai produttori ...

