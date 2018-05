Papa | atleti di Corea del Nord e del Sud insieme all' udienza generale

Atletica - il futuro di Gianmarco Tamberi da dopo Bolt : tra assegni e grandi sponsor. Il papà : “Pronto a tornare - volerà in alto” : Gianmaco Tamberi è sicuramente l’uomo simbolo dell’Atletica italiana, Campione del Mondo Indoor e Campione d’Europa nel 2016 che sta affrontando un periodo difficile a causa dell’infortunio. Nel frattempo, però, la sua immagine continua a decollare: Puma lo ha scelto per il dopo Bolt, Bridgestone lo ha voluto per una campagna verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, BMW gli ha regalato una M3 da 330 cavalli. assegni a sei zeri ...