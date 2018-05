Panchina Cagliari | addio ufficiale con Diego Lopez | ecco il nuovo allenatore

Cagliari : Maran in pole per la Panchina : ANSA, - Cagliari, 29 MAG - Niente De Zerbi. E ora per la panchina del Cagliari è corsa a due tra Maran, esonerato dal Chievo a poche giornate dalla fine del campionato, e Juric, ex Crotone e Genoa. ...

Panchina Cagliari - sorpasso nelle ultime ore : gli aggiornamenti : Panchina Cagliari – Dopo una stagione altalenante, il Cagliari sta programmano il prossimo campionato con la consapevolezza di poter disputare un torneo tranquillo, nel frattempo si sta sfogliando la margherita per il nuovo allenatore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nelle ultime ore il club rossoblù ha incontrato Davide Nicola, ex Crotone. Il primo tentativo è stato per Ventura che però ha avuto esito negativo, poi ...

Cagliari - avvicendamento in Panchina : Diego Lopez out - due nomi per sostituirlo : Diego Lopez si appresta a lasciare Cagliari al termine di una stagione non esaltante nonostante la conquista della salvezza last minute Diego Lopez non ha convinto nella sua permanenza al Cagliari. La squadra ha raggiunto sì la salvezza, ma senza far vedere un gioco esaltante. Il presidente Tommaso Giulini sta dunque pensando ad un cambiamento sulla panchina del Cagliari, con l’addio di Diego Lopez e la ricerca di un nuovo tecnico che ...

Cagliari - in bilico la Panchina di Lopez : Rastelli o Legrottaglie per le ultime 3 gare : Cagliari, IN bilico LA panchina DI Lopez- Dopo la brutta sconfitta di Genova contro la Sampdoria, trema la panchina di Diego Lopez. Il Cagliari, momentaneamente a +2 dall’incubo Serie B, potrebbe decidere di smuovere l’ambiente ed esonerare Lopez in vista delle ultime tre giornate. Lo stesso Giulini, poche settimane fa, affermo chiaramente: “Abbiamo scelto di […] L'articolo Cagliari, in bilico la panchina di Lopez: ...

Cagliari : Lopez rischia la Panchina : ANSA, - GENOVA, 29 APR - Rischio esonero per Diego Lopez, dopo la pesante sconfitta a Genova contro la Sampdoria. La conferma dopo il 4-1 di Genova contro la Sampdoria è appesa a un filo. L'allenatore ...

Panchina Verona - Pecchia si gioca tutto contro il Cagliari : ecco l’eventuale sostituto : Panchina Verona, Pecchia SULLA GRATICOLA – Sono ore caldissime in casa Verona, in particolar modo ha portato ripercussioni la brutta sconfitta in campionato contro il Benevento, sono arrivate infatti le dimissioni del ds Fusco. Sulla graticola anche il tecnico Pecchia, le chance di salvezza si sono ridotte e di molto, serve un cambio di passo già dalla prossima gara contro il Cagliari, forse una delle ultime chance di salvezza. Pacchia ...

Panchina Cagliari e Udinese : Diego Lopez e Oddo rischiano : la situazione : Panchina Cagliari e Udinese, si sono conclusi i recuperi della giornata del campionato di Serie A. Udinese sempre più in crisi e Oddo sulla graticola, in gol Veretout sul calcio di rigore mentre nella ripresa Simeone chiude definitivamente i conti. Medeiros regala tre punti al Genoa di Ballardini contro il Cagliari, apre Lapadula, pareggio di Barella, poi la rete del successo al 90'. Situazioni difficili per Cagliari ed Udinese, soprattutto per ...