Pallavolo – VNL Maschile | l’Italia in Argentina | Randazzo presenta il secondo round

sportfair

: Argentina al tappeto! ???? Ora dobbiamo battere la Cina per andare alle Final Six: forza, ragazze!!! ???????? ?… - Eurosport_IT : Argentina al tappeto! ???? Ora dobbiamo battere la Cina per andare alle Final Six: forza, ragazze!!! ???????? ?… - CarlottaRossi11 : #Pallavolo #volleyball #VNL maschile – Gigi #Randazzo: “Lavoro duramente per ritagliarmi un spazio per il Mondiale” - iVolleymagazine : #Pallavolo VNL maschile – Gigi Randazzo: “Lavoro duramente per ritagliarmi un spazio per il Mondiale” -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) La Nazionale italiana diinper la VNL: il commento dello schiacciatore LuigiLa Nazionaleè arrivata ieri sera (fuso orario è -5h rispetto al) indopo un lungo viaggio durato praticamente due giorni. Quello odierno è sostanzialmente il primo giorno di lavoro per il gruppo allenato da Gianlorenzo Blengini reduce dal tris di vittorie contro Germania, Brasile e Serbia del primo. La giornata è cominciata con la seduta pesi del mattino alla quale seguirà allenamento sul campo di gara nel tardo pomeriggio (serata italiana quindi). In questosiai nastri di partenza con importanti consapevolezze fornite dalle positi ve prestazioni disputate in Serbia, prove sul campo molto convincenti che hanno permesso alla Nazionale tricolore di essere tra le protagoniste di questo avvio di ...