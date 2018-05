Pallavolo – La Cev vara la nuova Champions League femminile

Pallavolo - CEV Champions League : l'Imoco si prende la medaglia di bronzo - battuto nella finalina il Galatasaray : La cronaca. Dopo la rocambolesca sconfitta di ieri in semifinale contro le campionesse in carica del Vakifbank, la formazione gialloblù torna in campo per giocarsi la medaglia di bronzo, avversario ...