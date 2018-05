Palermo | uomo di 51 anni trovato a letto con la figliastra di 11 Consumavano un rapporto

Palermo : uomo scomparso - gip convalida fermo amico per omicidio : Palermo , 8 mag. (AdnKronos) - Il gip del Tribunale di Termini Imerese ( Palermo ) ha convalida to il fermo di Giovanni Guzzardo, l' uomo accusato di avere ucciso l' amico Santo Alario con cui era scomparso lo scorso febbraio da Capaci. Guzzardo è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere

Incendi : fiamme in roulotte a Palermo - un uomo ustionato : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) – Un uomo di 60 anni è rimasto ferito a Palermo nell’Incendio della sua roulotte. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme sono divampate per cause ancora da accertare nel camper adibito ad abitazione e parcheggiato in via monsignore Filippo Pottino nei pressi del civico 3 vicino l’ex fabbrica chimica Arenella. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco che dopo oltre ...