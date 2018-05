Palermo | passante ferroviario | operai tornano a lavoro dopo 4 giorni di sciopero

Palermo : passante ferroviario - Musumeci ‘scongiurati licenziamenti’ : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – “Siamo soddisfatti del risultato raggiunto che consente, da un lato, l’entrata in funzione di un servizio essenziale per la città di Palermo e, dall’altro, evita il licenziamento del personale. Nel contempo, il governo regionale sta lavorando anche per accelerare la conclusione di altre opere ferroviarie strategiche per la nostra Isola: le linee Bicocca-Catenanuova, Ogliastrello-Castelbuono ...

Palermo : passante ferroviario - Musumeci 'scongiurati licenziamenti' : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - "Siamo soddisfatti del risultato raggiunto che consente, da un lato, l’entrata in funzione di un servizio essenziale per la città di Palermo e, dall’altro, evita il licenziamento del personale. Nel contempo, il governo regionale sta lavorando anche per accelerare la co