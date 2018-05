Palermo | 50 anni di dubbi sul furto della Natività di Caravaggio

Palermo - trovato a letto con la figlia di 11 anni della compagna : la mamma sapeva tutto : Non hanno dovuto attendere molto tempo gli agenti di polizia per dare forma ai malesseri manifestati da tempo da un'alunna di una scuola di Bagheria, grosso centro alle porte di Palermo. Una bambina ...

Palermo : uomo di 51 anni trovato a letto con la figliastra di 11. Consumavano un rapporto intimo : L'uomo è stato colto in flagrante dalla polizia, che da tempo lo teneva d'occhio dopo le segnalazioni arrivate dalle insegnanti della bambina. Sia il 51enne che la compagna - madre della vittima - sono stati arrestati e portati nel carcere del Pagliarelli.Continua a leggere

Teresa Mannino - in ‘Teresa Valèry’ : a Palermo e al Teatro Antico Taormina : Dopo il debutto con grande successo dello scorso anno al Teatro Massimo di Palermo ritroviamo Teresa Mannino in uno dei

Teatro - Teresa Mannino a Palermo e a Taormina : Entrambi gli spettacoli inizieranno alle 21:15. Il grande amore di Violetta e Alfredo sarà raccontato da Teresa Mannino, in una rilettura inedita di un grande classico della tradizione lirica ...

DON PINO PUGLISI - PAPA FRANCESCO LO COMMEMORA/ Palermo - 25 anni dalla morte : il prete che non temeva la mafia : Don PINO PUGLISI, PAPA FRANCESCO lo COMMEMORA: il prete ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993 verrà omaggiato a Palermo dal Santo Padre. Pubblicato un libro di scritti inediti..(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:07:00 GMT)

Mafia - 26 anni dopo Capaci - Palermo celebra Falcone e Borsellino : Palermo , askanews, - Ventisei anni dopo la strage di Capaci, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e ...

Nell'anniversario della strage di Capaci - la nave della legalità sbarca a Palermo : Mille studenti, provenienti da tutta Italia, protagonisti di questa giornata dedicata agli uomini e alle donne delle scorte, uccisi per proteggere i servitori dello Stato come i giudici Giovanni ...

Ventisei anni fa la strage di Capaci : il ricordo nell'aula bunker di Palermo : ' U n paese che non ricerca la verità è un Paese che si piega su se stesso. Dobbiamo cercare di fare luce in tutti i modi possibili su tutte le stragi del nostro Paese che aspettano ancora una verità ...

Memoria d'accusa : quando Giovanni Falcone denunciava il caso Palermo : Ripubblichiamo del giudice ucciso che L'Espresso ha pubblicato in esclusiva il 18 settembre 1988. «C'è un senso di scoraggiamento. Ci hanno messo nella condizione di non muoverci» Perché Giovanni Falcone vive ancora oggi " Strage di Capaci, il racconto dei sopravvissuti: "Quel giorno ho visto l'asfalto salire in cielo" " Ventisei anni dalla morte di Giovanni Falcone: i momenti più importanti della sua vita"

Ventisei anni fa la strage di Capace : il ricordo nell'aula bunker di Palermo : ... eravamo a Roma, nei primissimi mesi del '90, lavoravamo assiduamente a una strategia complessiva per combattere la mafia e le sue ramificazioni nella società, nella politica, nell'imprenditoria.Il ...

Ventisei anni dopo la strage di Capaci - Palermo si ferma nel ricordo di Falcone : Dal 23 maggio 1992 al 23 maggio 2018: Ventisei anni dalla strage di Capaci e la ferita di Palermo è ancora aperta. Così la città si ferma per ricordare il giudice Giovanni Falcone, la moglie...

Ucciso in strada a Palermo : morto un ragazzo di 29 anni in una sparatoria Video : 3 Lunedì 21 maggio, Fondo Picone nei pressi di Palermo, ore 21 circa: un ragazzo di 29 anni è stato trovato morto in strada in to ad una sparatoria. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, che hanno trovato i parenti, gli amici e i conoscenti della vittima straziati dal dolore, urlanti e in pianti di disperazione. Situazione molto tesa che ha reso le operazioni della polizia molto difficoltose, che faticava a mantenere ...

Falcone - la fiaccola a piazza Magione e i resti della Croma in mostra : gli eventi a Palermo per l’anniversario della strage : Sono trascorsi ventisei anni da quel 23 maggio 1992 ma gli studenti e le scuole italiane non hanno smesso di fare memoria. Oggi come in quei giorni della strage di Capaci e dei funerali di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta a riversarsi per le strade di Palermo sono i ragazzi. Sono più di mille quelli attesi il 23 maggio alle otto al porto del capoluogo siciliano. Come ogni anno si sono dati ...

