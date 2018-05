Padova | tenta estorsione dopo flirt clandestino | amante arrestata | “Sono bella ma anche

Padova : Polizia arresta 17enne per tentato omicidio (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Mentre l’uomo indietreggiava per evitare i colpi, il diciassettenne lanciava un fendente verso la gola del 44enne che rimaneva gravemente ferito sulla mano destra, istintivamente posta a protezione dalla coltellata. Dopo averlo colpito, il minorenne si poneva all’inseguim

Padova : Polizia arresta 17enne per tentato omicidio (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Dalle indagini emergeva che la furibonda lite aveva avuto origine quando una residente del condominio, insieme ad un suo amico, aveva notato un paio di cassette delle lettere divelte e danneggiate. La donna, presumendo che l’ autore dell’ atto vandalico fosse il giovane,

Padova : Polizia arresta 17enne per tentato omicidio : Padova, 3 apr. (AdnKronos) - Questa mattina gli uomini della Sezione Volanti della Questura di Padova hanno tratto in arresto, per il reato di tentato omicidio, un diciasettenne italiano residente nel quartiere Arcella, per aver colpito più volte con un coltello un uomo di 44 anni, durante una lite

Padova : Polizia arresta 17enne per tentato omicidio : Padova, 3 apr. (AdnKronos) – Questa mattina gli uomini della Sezione Volanti della Questura di Padova hanno tratto in arresto, per il reato di tentato omicidio, un diciasettenne italiano residente nel quartiere Arcella, per aver colpito più volte con un coltello un uomo di 44 anni, durante una lite per futili motivi di carattere condominiale.La pattuglia è intervenuta sul posto a seguito di numerose chiamate giunte sulla linea del 113 da ...

Padova : Polizia arresta 17enne per tentato omicidio (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Dalle indagini emergeva che la furibonda lite aveva avuto origine quando una residente del condominio, insieme ad un suo amico, aveva notato un paio di cassette delle lettere divelte e danneggiate. La donna, presumendo che l’ autore dell’ atto vandalico fosse il giovane, gravato da precedenti di Polizia e responsabile in passato di altri danneggiamenti nel palazzo, aveva bussato alla porta ...

Padova : Polizia arresta 17enne per tentato omicidio (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Mentre l’uomo indietreggiava per evitare i colpi, il diciassettenne lanciava un fendente verso la gola del 44enne che rimaneva gravemente ferito sulla mano destra, istintivamente posta a protezione dalla coltellata.Dopo averlo colpito, il minorenne si poneva all’inseguimento dell’uomo che, ferito e sanguinante, tentava di fuggire dal condominio, finchè il ragazzo riusciva a raggiugerlo ...

Padova : sindaco e vicesindaco - ferma condanna per attentato a sede CasaPound : Padova, 26 mar. (AdnKronos) - "ferma condanna a ogni forma di violenza, da qualsiasi parte venga. Ciascuno risponde personalmente delle proprie azioni. Sul piano politico la nostra distanza da ogni forma violenta è totale, come abbiamo sempre ribadito. Nessun silenzio. Nessuna ambiguità". Così il si

Padova : sindaco e vicesindaco - ferma condanna per attentato a sede CasaPound : Padova, 26 mar. (AdnKronos) – “ferma condanna a ogni forma di violenza, da qualsiasi parte venga. Ciascuno risponde personalmente delle proprie azioni. Sul piano politico la nostra distanza da ogni forma violenta è totale, come abbiamo sempre ribadito. Nessun silenzio. Nessuna ambiguità”. Così il sindaco ed il vicesindaco di Padova, Sergio Giordani, Arturo Lorenzoni sull’attentato di questa notte alla sede di ...