Ora Higuain è sul mercato Icardi in pole | ma Morata

Calciomercato Juve : Fuori Higuain - dentro Cavani e MOrata? : Mercato Juventus in assoluta fibrillazione in queste ore. E i movimenti in questione, sarebbero di quelli veramente importanti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l'assalto all'ottavo Scudetto e alla Champions League dell'anno prossimo passerà attraverso una vera e propria rivoluzione in un paio di reparti, a partire dall'attacco. Calciomercato Juventus: Higuain va via? E se il mercato Juventus, fosse praticamente basato ...

Juventus - rivoluzione in attacco : via Mandzukic e Higuain - dentro MOrata e... - : ... eventualmente, rimpiazzare due calciatori di spessore come l'argentino ed il croato, ma la Vecchia Signora ha già un progetto: stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, oltre allo spagnolo ...

Calciomercato Juventus - MOrata e Martial sono obiettivi slegati da Higuain : 1 di 2 Successiva Non è pensando all'ipotesi di una cessione di Higuain che la Juventus ha messo nel mirino Alvaro Morata e Anthony Martial . Semmai lo ha fatto per iniziare a programmare la futura ...

Juventus - contro la Roma torna Higuain ma Ora attenti al Psg : 1 di 3 Successiva TORINO - I veri gol scudetto li ha già segnati il 1° dicembre e il 28 aprile. Anche per questo, però, Gonzalo Higuain vuole firmare pure la rete che certificherà aritmeticamente il ...

PROBABILI FORMAZIONI / Roma Juventus : Higuain torna titolare. Diretta tv - Orario e ultime notizie live Serie A : PROBABILI FORMAZIONI Roma Juventus: Diretta tv, orario e ultime notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita di Serie A. Le mosse di Di Francesco e Allegri(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 15:12:00 GMT)

Il Psg esplOra l'idea Higuain. Juve - si riapre la pista MOrata : Il Paris Saint Germain esplora, valuta, studia l'idea di portare a Parigi Gonzalo Higuain. Nelle ultime ore, il club parigino ha effettuato un sondaggio per il Pipita, oltre a raccogliere ulteriori ...

Camorra a Napoli - caos sul calciOrapporti intimi con Reina e Higuain"Barche e locali a disposizione" : Reina, come Higuain e Paolo Cannavaro, erano molto legati ai fratelli imprenditori arrestati per Camorra. Gli mettevano a disposizione i loro locali per feste e cerimonie e la barca di 26 metri Segui su affaritaliani.it

Juventus - Higuain : 'Gol con l'Inter? Lo sentivo - abbiamo dato una mazzata al campionato. Ora vincerle tutte' : L'uomo del destino, per la Juventus, potrebbe essere ancora una volta lui. Gonzalo Higuain ha messo il timbro definitivo nella sfida di San Siro tra i bianconeri e l'Inter, che potrebbe rivelarsi ...

Napoli - la grande beffa di Higuain : ancOra lui rovina la festa azzurra : Decide Higuain il derby d'Italia con un colpo di testa all'89', circa due minuti dopo il sudato 2-2 segnato da Cuadrado. Proprio lui torna a spezzare i cuori azzurri , già pronti a festeggiare: dopo ...

Dybala e Higuain mai in partita - Koulibaly esalta il cOraggio di Sarri : BUFFON 6.5 Due parate da campione, si supera su Callejon, non può nulla sullo 0-1 di Koulibaly. HOWEDES 5.5 Parte terzino, poi in mezzo per tamponare l'uscita di Chiellini, soffre un po'. BENATIA 5 Il ...

Higuain - è Ora di svegliarsi. Dybala serve davvero alla Juve? : Senza Dybala in campo, la Juventus ha disputato e vinto largo a Madrid una delle sue piu' belle partite in Coppa Campioni contro i campioni d'Europa/mondo in carica . E nel mese in cui Paulo, causa ...

Higuain : "Sentire l'orgoglio dei tifosi è incOraggiante" : La Juventus cerca di mettersi alle spalle i dolori di Madrid e anche Higuain torna a farsi sentire sui social. 'Ho lasciato passare un po' di giorni - dice il Pipita - ma posso solo dire grazie a ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Real Madrid : la notte di Higuain. Diretta tv - Orario - notizie live : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Real Madrid: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti in Champions League. Pjanic e Benatia squalificati per i bianconeri, Cuadrado può tornare(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 14:21:00 GMT)