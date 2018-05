OpenDay al comando provinciale dei carabinieri dell' Aquila

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 30 maggio 2018) L'- Mercoledì 30 e giovedì 31 maggio presso ildi L’, sarà organizzato un “Open-day” al quale parteciperanno circa 430 bambinie scuole elementari del comprensoriono, che potranno visitare la caserma, osservando da vicino le varie attività svolte dainonché i loro mezzi e le loro dotazioni. Questa manifestazione si inquadra anche nel più ampio progetto di culturaa legalità che l’Arma dei, in sinergia con il Ministero’Istruzione, svolge annualmente in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche mediante conferenze. L’avvioa manifestazione è previsto per le ore 09.00 di mercoledì 30 maggio presso ildi L’, in via Beato Cesidio 6. leggi tutto