OnePlus 6 non è perfetto | si sblocca con una foto

“OnePlus 6 non è più un rookie - non si può più ignorare” : è subito record di vendite : C'erano pochi dubbi che la scelta di arrivare su Amazon a bordo di OnePlus 6 potesse essere sbagliata per la ex (adesso sì!) startup cinese. E così è stato L'articolo “OnePlus 6 non è più un rookie, non si può più ignorare”: è subito record di vendite proviene da TuttoAndroid.

Niente ricarica wireless per OnePlus 6? Secondo OnePlus non è indispensabile : OnePlus ci spiega perché non ha voluto inserire la ricarica wireless in OnePlus, 6, il nuovo gioiellino di cui vi proponiamo oggi la recensione completa. L'articolo Niente ricarica wireless per OnePlus 6? Secondo OnePlus non è indispensabile proviene da TuttoAndroid.

In un AMA OnePlus “annuncia” 6T - mette a nudo 6 e non aspira ad essere Xiaomi : Un AMA (Ask Me Anything) lungo ben 29 pagine, quello andato in scena tra la community OnePlus e lo staff che ha seguito da vicino il progetto OnePlus 6 L'articolo In un AMA OnePlus “annuncia” 6T, mette a nudo 6 e non aspira ad essere Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Carl Pei conferma che il notch non sarà un elemento di passaggio per OnePlus : Carl Pei conferma che il notch non sarà una moda passeggera e ci parla di alcune difficoltà passare di OnePlus e del futuro della sua compagnia. L'articolo Carl Pei conferma che il notch non sarà un elemento di passaggio per OnePlus proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 non fa una piega nel test di durabilità : A poche ore dalla presentazione OnePlus 6 finisce nelle mani di JerryRigEverything, uscendone a testa alta, senza una piega e senza problemi. L'articolo OnePlus 6 non fa una piega nel test di durabilità proviene da TuttoAndroid.

La presunta scatola di OnePlus 6 di sicuro non vi lascerà indifferenti (foto) : Difficile restare impassibili davanti l'ennesimo dettaglio rubato al futuro di OnePlus 6. Preveniamo anzitutto un possibile polverone: è un dettaglio, nulla più L'articolo La presunta scatola di OnePlus 6 di sicuro non vi lascerà indifferenti (foto) proviene da TuttoAndroid.

Sorpresona beta Android P su OnePlus - Xiaomi - Sony e non solo : tutte le novità : La prima beta Android P è realtà e con gran stupore la fase di sperimentazione del nuovo sistema operativo Android 9.0 non riguarderà solo i device Pixel nell'orbita di Mountain View ma anche una serie di brand molto noti. Come annunciato ieri, durante la conferenza Google I/O in California, ecco che a provare il nuovo update nell'immediato saranno pure i possessori di device Xiaomi, OnePlus, Sony, Nokia, Oppo, Vivo e Essential. Un vero ...

OnePlus 6 occupa l’azienda - ma OnePlus 3T e 3 non vengono trascurati : ecco OxygenOS Open Beta 26 e 35 : Il rilascio delle nuove OxygenOS Open Beta 26 e 35 per OnePlus 3T e 3 certifica, se ce ne fosse bisogno, le attenzioni che il team riserva ai suoi clienti L'articolo OnePlus 6 occupa l’azienda, ma OnePlus 3T e 3 non vengono trascurati: ecco OxygenOS Open Beta 26 e 35 proviene da TuttoAndroid.

I media indiani non hanno dubbi : il 18 maggio sarà il giorno di OnePlus 6 : In India lo dicono con convinzione: il debutto di OnePlus 6 sul mercato locale avverrà il 18 maggio. Ci sarebbe un mese tra noi e l'attesissimo smartphone L'articolo I media indiani non hanno dubbi: il 18 maggio sarà il giorno di OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.

Bello come non mai il OnePlus 6 : tutto il suo splendore in foto : Bello come non mai il OnePlus 6? La possibilità c'è, anche se molto dipende dai gusti personali. Adesso che il OnePlus 5T ha visto esaurirsi le proprie scorte sullo store ufficiale, è anche normale che tutti gli occhi siano puntati sul suo successore, che dovrebbe essere presentato nella giornata del prossimo 5 maggio. Potrebbe trattarsi del gioiello OnePlus più costoso di sempre, come vi abbiamo qui raccontato ed approfondito, ma probabilmente ...

Il modding spinge LG V20 - OnePlus 5T e 5 laddove i produttori non arrivano : Disponibile LineageOS 15.1 per LG V20 anche se in versione non ufficiale, mentre per OnePlus 5T e 5 arriva il "supporto esterno" a Project Treble L'articolo Il modding spinge LG V20, OnePlus 5T e 5 laddove i produttori non arrivano proviene da TuttoAndroid.

Tre certezze su OnePlus 6 oggi 29 marzo : non solo il notch : L'ultima settimana ha visto trapelare davvero tante indiscrezioni per quanto concerne uno smartphone Android molto atteso, come nel caso del caso del cosiddetto OnePlus 6. Di recente su queste pagine ci siamo soffermati su un primissimo confronto a distanza con il Samsung Galaxy S9, almeno per quanto concerne la questione performance, ma oggi 29 marzo è possibile fare uno step in più grazie ad alcuni render e specifiche dichiarazioni ufficiali ...

OnePlus 6 - @evleaks ne sorprende il retro : ma non lo abbiamo già visto? : Il tempo passa, le voci proliferano e le linee del prossimo flagship iniziano a prender forma anche nelle aspettative degli appassionati: OnePlus 6 è vicino L'articolo OnePlus 6, @evleaks ne sorprende il retro: ma non lo abbiamo già visto? proviene da TuttoAndroid.