Omicidio Noemi | rito abbreviato per Lucio Faccia a faccia tra il fidanzato e i genitori

Omicidio Noemi - Lucio : primo faccia a faccia con i genitori della ragazza | Ok al rito abbreviato : A Lecce va in scena l'udienza preliminare a carico del 18enne, detenuto in un carcere minorile in Sardegna per l'Omicidio della 16enne di Specchia

Omicidio Noemi Durini - fissata l'udienza preliminare. Lucio chiederà di essere ascoltato? - : Il Pubblico Ministero Anna Carbonara ha chiesto il rinvio a giudizio di Lucio , il ragazzo di Montesardo accusato di aver ucciso la fidanzata Noemi Durini, trovata senza vita in una campagna di ...

Omicidio Noemi Durini - Lucio Marzo rinviato a giudizio : udienza il prossimo 30 maggio : Omicidio Noemi Durini, Lucio Marzo rinviato a giudizio: udienza il prossimo 30 maggio Lucio Marzo verrà giudicato per l’accusa di aver picchiato e sepolto viva nelle campagne di Lecce la fidanzata diciassettenne, Noemi Durini. Il ragazzo, all’epoca dei fatti minorenne, è l’unico imputato. Sia il padre Biagio, accusato di occultamento di cadavere che il meccanico […] L'articolo Omicidio Noemi Durini, Lucio Marzo rinviato a ...

Omicidio Noemi Durini - Lucio Marzo rinviato a giudizio : udienza il prossimo 30 maggio : Lucio Marzo verrà giudicato per l'accusa di aver picchiato e sepolto viva nelle campagne di Lecce la fidanzata diciassettenne, Noemi Durini. Il ragazzo, all'epoca dei fatti minorenne, è l'unico imputato. Sia il padre Biagio, accusato di occultamento di cadavere che il meccanico Fausto Nicolì, accusato con una lettera da Lucio, infatti, sono risultati estranei al delitto.Continua a leggere

Noemi Durini/ Lucio accusa il padre - Biagio si sfoga : “Non c'entro nulla con l'Omicidio” (La Vita in Diretta) : Omicidio Noemi Durini: Lucio accusa il padre. Sfogo a La Vita in Diretta: “Non c'entro nulla”. Le ultime notizie: il ragazzo avrebbe inviato dal carcere una lettera al padre della fidanzata(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:31:00 GMT)

Omicidio Noemi Durini : Lucio accusa il padre (NEWS) : Omicidio Noemi Durini, news – Ancora novità per il caso della ragazza uccisa a Specchia. Il fidanzato Lucio Marzo, accusato dell’Omicidio Noemi Durini ha deciso di dare una nuova versione dei fatti. Non si tratta più di Fausto Nicolì, il 50enne che ha indicato in precedenza come responsabile del delitto: questa volta il 18enne si scaglia contro il padre e fa importanti rivelazioni su quella fatidica notte. Omicidio Noemi Durini, le ...