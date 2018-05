Olimpiadi 2026 | Malagò | “per una candidatura serve un governo entro l’estate”

CF : Olimpiadi invernali - proposto un miliardo per "Sion 2026" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Olimpiadi Invernali 2026 - Sapporo si chiama fuori? Un avversario in meno per l’Italia : Sapporo si è candidata per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 ma la città giapponese sembra volersi chiamare fuori dal discorso. A dichiararlo è stato Akihiro Okumura, portavoce dell’organizzazione che sta lavorando alla candidatura. L’uomo ha affermato all’agenzia Ap: “Sapporo non ha ancora preso una decisione definitiva. Alcuni sondaggi effettuati negli ultimi tempi dai media locali e dalla camera di ...

Olimpiadi 2026 - Giovanni Malagò : “Sbagliato candidarsi con un governo di transizione - alternativa accordo di tutti i partiti” : Giovanni Malagò è timoroso in merito alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il numero 1 dello sport italiano, infatti, teme che l’assenza di un governo possa complicare i piani: “Penso che sarebbe sbagliato e inopportuno portare avanti una candidatura olimpica con un governo di transizione. Se non ci fosse un governo politico nel pieno delle sue facoltà, l’unica alternativa ...

Olimpiadi 2026 - Malagò preoccupato : La tempistica per la formazione del nuovo governo “potrebbe essere un problema” in chiave candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, spiegando che “se si riuscisse ad avere un esecutivo che dà determinate risposte entro settembre, ci si può presentare alla sessione del Cio di Buenos Aires con tutte le credenziali e le garanzie per essere autorevole e credibile. In ...

Giovanni Malagò : “Olimpiadi 2026? All’Italia serve un governo per presentarsi con garanzie e credenziali” : Giovanni Malagò, Presidente del Coni, sembra essere preoccupato riguardo alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il numero 1 dello sport italiano teme infatti che la mancata formazione di un governo nazionale possa diventare un problema per le ambizioni del nostro Paese come ha dichiarato a margine della presentazione dell’86^ edizione di Piazza di Siena: “Se si riuscisse ad avere ...

Olimpiadi 2026 - Malagò preoccupato : La tempistica per la formazione del nuovo governo “potrebbe essere un problema” in chiave candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, spiegando che “se si riuscisse ad avere un esecutivo che dà determinate risposte entro settembre, ci si può presentare alla sessione del Cio di Buenos Aires con tutte le credenziali e le garanzie per essere autorevole e credibile. In ...

Olimpiadi 2026 - preoccupazione di Malagò : La deadline dovrebbe essere 'il prima possibile - precisa il numero uno dello sport italiano a margine della presentazione dell'86ª edizione di Piazza di Siena - tenendo presente che ci sono ...

Olimpiadi 2026 : a Torino CoNo antiGiochi : ANSA, - Torino, 28 APR - Le Olimpiadi di Torino 2026 sono assimilabili alla costruzione di una grande opera come la Tav Torino-Lione, in cui "sono più gli interessi e i benefici di tipo eCoNomico che ...

Olimpiadi 2026 - incontro Appendino-Malagò : ANSA, - ROMA, 26 APR - "Torino sta lavorando, c'è un impegno forte della città e di tutto il territorio metropolitano. Riteniamo di avere impianti per fare un intervento importante di rigenerazione ...

Olimpiadi 2026 - incontro Appendino-Malagò : ANSA, - ROMA, 26 APR - "Torino sta lavorando, c'è un impegno forte della città e di tutto il territorio metropolitano. Riteniamo di avere impianti per fare un intervento importante di rigenerazione ...

Olimpiadi 2026 - Zaia 'Cortina è pronta' : ... non candidiamo una realtà metropolitana, ma il più grande complesso sciistico del mondo, 1300 km di piste da sci, le Dolomiti patrimonio Unesco, Cortina città, nota in tutto il mondo, e le strutture ...

Olimpiadi 2026 - Zaia 'Cortina è pronta' : Cortina è forte ealternativa, non candidiamo una realtà metropolitana, ma il piùgrande complesso sciistico del mondo, 1300 km di piste da sci,le Dolomiti patrimonio Unesco, Cortina città, nota in ...

Olimpiadi : Zoppas (Industriali Veneto) - facciamo tutti squadra per Cortina 2026 : Verona, 16 apr. (AdnKronos) – Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia ha ricevuto, allo stand del Veneto al Vinitaly, in corso di svolgimento a Veronafiere, il Presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas e il campione di bike trial e inviato di Striscia Vittorio Brumotti.Con Zoppas, Zaia ha affrontato il tema della candidatura di Cortina-Dolomiti a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, registrando la piena adesione al ...

Olimpiadi : Zoppas (Industriali Veneto) - facciamo tutti squadra per Cortina 2026 : Verona, 16 apr. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia ha ricevuto, allo stand del Veneto al Vinitaly, in corso di svolgimento a Veronafiere, il Presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas e il campione di bike trial e inviato di Striscia Vittorio Brumotti. Con Zoppas, Zaia