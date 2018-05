Olanda | i giubbotti che salvano la vita dei migranti due volte

Blastingnews

(Di mercoledì 30 maggio 2018) 2 La fantastica idea di un’azienda olandese, la Markers Unite: riciclare idi salvataggio abbandonati sulle coste del Mediterraneo per farne delle borse. Di più: assumere istessi per fare le borse, dando loro una prima possibilita' di imparare l’olandese e stringere nuove relazioni sociali, di iniziare a rifarsi unainsomma. Amsterdam, un nuovo futuro per chi arriva nel Paese della tolleranza Thami Schweichler, direttore e cofondatore della Markers Unite, ha dichiarato in un’intervista sul quotidiano britannico The Guardian la duplice intenzione di creare qualcosa di ecologico, ripulendo le coste, e di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema immigrazione e sul dramma che pesa sulle spalle di coloro che arrivano in Europa dopo un periglioso viaggio. La proposta di assumere un nutrito gruppo di rifugiati per fabbricare le borse serve ...