Oettinger si scusa per dichiarazioni su Italia

Oettinger ora chiede scusa : "Non volevo essere irrispettoso" : Adesso Gunther Oettinger , il commissario europeo al Bilancio, fa marcia indietro. Dopo aver detto che 'i mercati insegneranno agli italiani come si vota', Oettinger chiede scusa : ' Non volevo essere ...

'Dai mercati monito agli italiani' - bufera sul commissario Ue Oettinger che poi si scusa : ... il concetto resta: "La mia preoccupazione e la mia attesa è che lo sviluppo dei mercati in Italia, dei bond e dell'economia diventi così radicale da essere un segnale agli elettori a non votare per ...

Oettinger : Italia merita rispetto - scusa : 21.24 "rispetto pienamente la volontà degli elettori che siano di sinistra, di destra o di centro e in tutti i paesi", Così il commissario Ue, Oettinger, si è scusato per essere stato "irrispettoso" nei confronti degli Italiani, dopo le sue dichiarazioni in un'intervista alla televisione tedesca. "Riferendomi agli attuali sviluppi di mercato in Italia, non volevo essere irrispettoso e mi scuso", ha spiegato. "L'Italia come paese fondatore ha ...