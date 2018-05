Ocse lima Pil Italia | crescita rallenta

Clima - l’ambizione dell’Ocse : quasi zero emissioni di carbonio per il trasporto marittimo entro il 2035 : L’impiego di tutte le attuali tecnologie conosciute potrebbe rendere possibile la quasi totale decarbonizzazione del trasporto marittimo entro il 2035, secondo un nuovo rapporto pubblicato dal Forum Internazionale dei Trasporti dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). 4 diversi percorsi di decarbonizzazione esaminati nello studio ridurrebbero le emissioni di CO2 del trasporto marittimo internazionale tra l’82% e il ...