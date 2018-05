Ocse | Italia | rischio effetti incertezza politica su crescita

Ocse rivede al ribasso Pil Italia - +1 - 4% in 2018 e +1 - 1% in 2019 : In Italia la crescita è prevista rallentare all'1,4% nel 2018 e all'1,1% nel 2019. Così il nuovo "Economic Outlook" dell'Ocse, che rivede al ribasso le stime sul Pil, date precedentemente al +1,5% per ...

Pensioni - Cottarelli : “Spesa italiana al top nell’Ocse anche separando l’assistenza come previsto nel contratto di governo” : L’Italia resterebbe al secondo posto tra i paesi Ocse per spesa Pensionistica rispetto al pil anche separando il costo della previdenza in senso stretto da quello dell'”assistenza”, come proposto nel contratto di governo Cinque stelle – Lega. Un’operazione che tra l’altro non sarebbe corretta per il confronto a livello internazionale, dato che “tutte le definizioni sono omogenee e comprendono i due tipi ...

Ocse : economia in crescita tranne in Italia e Francia : In calo il leading indicator dell'Ocse per l'Italia nel mese di marzo dove passa a 100,5 da 100,6 " rivisto da 100,7 " di febbraio. Il superindice Ocse che anticipa i punti di svolta dell'attività ...

Ocse.Italia 3° per cuneo fiscale - 47 - 7% : 14.54 Tasse sul lavoro sostanzialmente ferme in Italia tra il 2016 e il 2017, dove il cuneo fiscale,pur scendendo al 47,7% resta di quasi 12 punti sopra la media Ocse del 35,9%. Il nostro Paese scivola inoltre dal quinto al terzo posto, dietro Belgio e Germania e davanti a Francia, Austria e Ungheria. Così nel rapporto 'Taxing Wages' dell'Ocse. Tra i Paesi Ocse quello che ha il costo del lavoro più alto è la Germania con 62.188 euro, seguito ...

