Nuovo spazio giochi per i bambini a San Mariano sarà una realtà

Spazio - Nuovo test supersonico per la navetta di Virgin Galactic : Deserto del Mojave , askanews, - nuovo passo di Virgin Galactic verso i voli turistici spaziali. La navetta Unity, con cui la compagnia di Richard Branson si appresta a effettuare i primi voli ...

Con Booktique Nuovo spazio culturale in centro a Roma : Roma, 22 mag. , askanews, Un nuovo spazio culturale nel centro di Roma, una 'libreria-boutique' specializzata in libri d'importazione e di pregio, a due passi da Montecitorio ma anche nel cuore della ...

Windows 10 : come risparmiare spazio con il Nuovo strumento pulizia disco : Windows 10 offre un nuovo strumento per la pulizia disco arrivato con l’aggiornamento di aprile. Il vecchio strumento è ancora presente, però il nuovo tool, ad esempio, non mostra unità vuote tra i file da poter eliminare in modo sicuro. Anche la posizione è cambiata, per cui andiamo a vedere come arrivarci e come utilizza il nuovo “Pulisci disco”. come risparmiare spazio su Windows 10 Innanzitutto, dove si trova il nuovo ...

Genetica : dallo spazio all’Everest - al via il Nuovo test sui gemelli : Sta per essere condotto anche sull’Everest lo studio della NASA sui gemelli, che confrontava le funzioni vitali dell’astronauta Scott Kelly a quelle del suo gemello identico sulla Terra. Due esperti scalatori sono impegnati in una spedizione di un mese sul massiccio, mentre i loro gemelli sono rimasti al livello del mare: obiettivo dell’esperimento è ottenere una mappa Genetica per studiare eventuali cambiamenti ...

Spazio : confermata la nomina del Nuovo capo della NASA : Via libera del Senato alla nomina di Jim Bridenstine a capo della NASA, come indicato dal presidente Donald Trump. L’ex parlamentare dell’Oklahoma ed ex pilota 42enne vorrebbe riportare l’uomo sulla Luna ed è favorevole a partnership con l’industria privata. Figura tra gli scettici in riferimento ai cambiamenti climatici. L'articolo Spazio: confermata la nomina del nuovo capo della NASA sembra essere il primo su Meteo Web.

Spazio : inizia l’avventura del Nuovo “cacciatore di mondi” - “non siamo mai stati così vicini a scoprire se siamo o meno soli nell’universo” : Tess ha preso il volo. Il nuovo cacciatore di pianeti della Nasa è decollato da Cape Canaveral, in Florida, la notte del 19 aprile alle 00:51 italiane a bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX. Il lancio, che aveva subito qualche rinvio proprio a causa di alcuni controlli tecnici sul vettore, è andato come previsto: circa un’ora dopo la partenza, i pannelli solari gemelli che alimenteranno la navicella si sono aperti correttamente. «siamo emozionati: ...

Cuba - Diaz-Canel è il Nuovo presidente. “Continuità alla Rivoluzione - nessuno spazio al capitalismo” : Il Parlamento Cubano ha eletto Miguel Diaz-Canel presidente. Il 57enne succede a Raul Castro, 86 anni, ed è la prima figura istituzionale esterna alla famiglia Castro a guidare il paese. Diaz-Canel ha ottenuto il 99,83% dei voti. I parlamentari hanno approvato anche la nomina di Salvador Valdes a primo vicepresidente del governo per i prossimi 5 anni. Il Parlamento, secondo un iter non usuale, si è riunito in sessione nell’arco di due giorni. ...

Spazio : lanciato il satellite Tess della NASA - è il Nuovo “cacciatore di pianeti” : lanciato con successo a bordo del Falcon 9 di SpaceX il nuovo satellite della NASA Tess (Transiting Exoplanet Survey satellite), il “cacciatore di pianeti” da 337 milioni di dollari, considerato l’erede del telescopio Kepler. Il liftoff è avvenuto da Cape Canaveral, in Florida: inizia così la nuova avventura di ricerca di nuovi pianeti simili alla Terra al di fuori del nostro Sistema Solare. Il lancio era stato inizialmente ...

Spazio : un Nuovo strumento protagonista della caccia agli esopianeti - si chiama “Darkness” : C’è un nuovo strumento protagonista della caccia agli esopianeti. Si chiama Darkness ed è la fotocamera superconduttiva più potente al mondo. Ideata da un gruppo di scienziati del Università di Santa Barbara e del Caltech e finanziata dalla National Science Foundation, Darkness (DARK-speckle Near-infrared Energy-resolved Superconducting Spectrophotometer) è stata costruita per superare i limiti dei tradizionali rilevatori a semiconduttore. ...

Tennis World Tour - provato il Nuovo gioco sportivo di BigBen - SpazioGames.it : Sebbene sia meno complesso in termine di gestione dei giocatori in campo, in particolar modo se paragonato ad altri sport di squadra, il Tennis è una disciplina complessa e ricca di sfaccettature. ...

Bari - SABATO L'INAUGURAZIONE DEL PARCO CARRANTE - FESTA PER L'APERTURA DEL Nuovo spazio VERDE NEL MUNICIPIO II : ...- esibizione della fanfara della scuola Massari Gallilei - QuattroPerQuattro Streetband - guerrilla gardening - animazione per bambini con i ragazzi della parrocchia Don Guanella - piccoli spettacoli ...

Regionali - Di Lucente : "Basta con la retorica del Nuovo e spazio alle idee" : Se sei uno di loro, detieni la scienza politica in tasca, tanto che Sartori si scansi, per carità. Sono, come direbbe mia figlia, 'belli, buoni e saporiti'. Ma ci mettereste la mano sul fuoco?'. E ...

Museo dell'Auto di Torino - Un Nuovo spazio per le americane degli anni d'oro : Il mito americano si rinnova al Mauto di Torino, con un nuovo allestimento, una scenografia che riprende lo skyline di New York, con limmancabile ponte di Brooklyn, e soprattutto due protagoniste deccezione: una Packard Super-Eight del 1937 e una Cadillac Series 62 del 1947, restaurate in collaborazione con Nicola Bulgari e con il Centro NB per American Automotive Heritage, nato in proprio per preservare il patrimonio automobilistico ...

Spazio : Nuovo successo per Ariane 5 - portati in orbita 2 satelliti giapponesi e inglesi : Ariane 5 ha portato a termine con successo la sua seconda missione del 2018 posizionando correttamente in orbita due satelliti: DSN-1/Superbird-8 e HYLAS 4. DSN-1/Superbird 8 è un satellite per telecomunicazione dell’operatore giapponese SKY Perfect JSAT. Equipaggiato con ripetitori ad alte performance, il satellite fornirà servizi di telecomunicazione soprattutto al mercato giapponese. HYLAS 4 è, invece, un satellite per comunicazione ...