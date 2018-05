Nuovo contratto comparto sanità

Diritti tv Serie A : rescisso contratto con Mediapro - ora Nuovo bando : Dopo lo stallo degli scorsi giorni a seguito dell'annullamento del bando, ieri i club di Serie A hanno deciso all'unanimità di rescindere il contratto con Mediapro, considerata inadempiente, non avendo presentato le garanzie richieste dal bando (si era aggiudicata i Diritti come intermediario offrendo 1050 milioni a stagione per il triennio 2018-2021). Dunque, per quanto riguarda l'assegnazione dei Diritti tv del massimo campionato di ...

Governo : Confartigianato veneto - poca ‘impresa’ nel Nuovo ‘contratto’ e poca ‘famiglia’ : Venezia, 24 mag. (AdnKronos) – “Impresa 4.0, welfare aziendale, semplificazioni burocratiche e normative, giustizia veloce e di prossimità, infrastrutture strategiche: in un momento delicatissimo e strategico per il futuro del Paese e, di riflesso, per un territorio ancora non pienamente rientrato nei binari della ripresa, le scelte che compirà il neo Governo Conte nel merito di quelle che riteniamo le nostre priorità, potranno fare ...

Governo : Confartigianato veneto - poca ‘impresa’ nel Nuovo ‘contratto’ e poca ‘famiglia’ (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Le aziende che rappresentiamo hanno bisogno innanzi tutto di certezza, stabilità, e regole chiare. Poi di un Governo che affronti alcune questioni chiave. Quali? Ribadiamo le richieste che abbiamo fatto in campagna elettorale ‘ afferma il Presidente – attraverso il nostro documento ‘Per tornare a crescere”: ridurre la pressione fiscale e semplificare il sistema tributario; ...

Governo : Confartigianato veneto - poca ‘impresa’ nel Nuovo ‘contratto’ e poca ‘famiglia’ (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Dual tax? – prosegue Bonomo – Valuteremo gli effetti quando sarà più chiara. Noi puntiamo non solo ad una riduzione delle tasse ma ad un sistema fiscale più equo e che non imponga, dietro lo schermo del contrasto all’evasione, onerosi obblighi di comunicazione a carico delle imprese. Vanno eliminati gli ostacoli alla produzione garantendo, in primis, parità di trattamento nella ...

Foggia - Stroppa Nuovo allenatore del Bologna?/ "Vedremo cosa succederà - c'è un contratto" : Foggia, Giovanni Stroppa nuovo allenatore del Bologna? "Vedremo cosa succederà, c'è un contratto". Il tecnico dei rossoneri per ora non smentisce ne conferma(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 13:30:00 GMT)

Ancelotti è il Nuovo allenatore del Napoli - finisce l’era Sarri : i dettagli del contratto : Il Napoli ha ufficializzato l’ingaggio di Carlo Ancelotti come nuovo allenatore del club: l’ex allenatore di Milan e Real Madrid sostituirà Maurizio Sarri Tre anni intensi, di spettacolo, bel gioco e trionfi. Ma senza aver mai centrato il bersaglio grosso: si chiude così, questa sera, l’era di Maurizio Sarri al Napoli. La società partenopea ha infatti ingaggiato ufficialmente Carlo Ancelotti come nuovo allenatore. Il Napoli ha reso ufficiale ...

Ancelotti Nuovo allenatore del Napoli - è ufficiale : contratto di 3 anni. News e aggiornamenti : 14:03 San Gregorio Armeno, già pronta la statuina di Ancelotti In attesa dell'annuncio ufficiale a San Gregorio Armeno, la strada dei presepi nota in tutto il mondo, è già in lavorazione la statuina ...

CNH Industrial - Nuovo contratto per IVECO BUS dalla Francia : Teleborsa, - La RATP , Régie Autonome des Transports Parisiens, , ente autonomo dei trasporti parigini, ha assegnato a IVECO BUS, brand di CNH Industrial N.V, un appalto per la fornitura di 150 ...

Il contratto sovranista del Nuovo governo : Il governo che si sta formando tra Cinque Stelle e Lega rappresenta le preferenze, seppure differenziate, del 51% degli elettori che hanno partecipato alle elezioni del 4 marzo scorso....

Nuovo contratto di governo : i principali punti : È di 58 pagine il contratto di governo approvato ieri fra Movimento 5 Stelle e Lega. Il contratto non è ancora definitivo in quanto manca il voto degli elettori della Lega che si esprimeranno tra sabato e domenica. Hanno gia dato il via libera, invece, gli iscritti del M5S che al 94% hanno votato per il si al programma (42.274 sì contro 2.522 no). Europa Si conferma il carattere antieuropeista e antisistema dei due partiti. Nel documento infatti ...