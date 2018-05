Nuovo avvistamento di delfini tra Punta Campanella e Ieranto VIDEO

Mercedes-Benz GLS - Nuovo avvistamento della Suv di Stoccarda : Non è di certo la prima volta che la nuova generazione della Mercedes-Benz GLS viene avvistata durante i collaudi ma, a differenza delle uscite precedenti, questa volta il prototipo mostra diversi dettagli inediti. In quasi tutte le foto spia scattate finora la Suv montava pesanti camuffature all'anteriore pensate per nascondere, oltre al paraurti, anche la calandra e i fari ma, con la data di lancio sempre più vicina, i tecnici di Stoccarda ...

SCOMPARSA MARIA PISONI - OLTRE IL COLLE/ Nuovo avvistamento a Milano : ha perso la memoria? (Pomeriggio 5) : SCOMPARSA MARIA PISONI, OLTRE il COLLE: prosegue il giallo della 70enne, dopo gli appelli della famiglia a Pomeriggio 5. Nuovo avvistamento a Milano, la donna ha perso la memoria?(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:09:00 GMT)

Audi SQ3 - Nuovo avvistamento della sportiva : La seconda generazione dell'Audi Q3 debutterà sul mercato nei prossimi mesi e presto sarà declinata anche in una variante sportiva, la SQ3. La Suv si evolverà in maniera importante per riposizionarsi all'interno di un segmento nel quale da qualche anno è entrata anche la sorella minore Q2: è quindi ipotizzabile che la Q3 possa crescere leggermente per proporsi come Nuovo punto di riferimento tra le Suv compatte di Ingolstadt.Anello di ...