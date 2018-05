Nuova Citroen C5 Aircross | spazio a volontà e un alto tasso di tecnologia

Nuova Citroen C1 - la citycar francese che punta tutto sulla connettività [INFO e FOTO] : La Citroen C1 si arricchisce di tecnologia e diventa ancora più agile, dinamica e dal design alla moda Le luci diurne a LED, i colori vivaci della carrozzeria e le numerose possibilità di personalizzazione la rendono la city-car perfetta per spostarsi in città con stile. Le dimensioni compatte e lo stretto raggio di sterzata sono l’arma segreta per i parcheggi. La telecamera posteriore proietta immagini chiare sullo schermo da 7 pollici che non ...