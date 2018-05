Novak Djokovic | ' Non sono al livello che vorrei | ma fa parte del processo'

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone maschile. Novak Djokovic avanza - si salvano al quinto Zverev - Dimitrov e Nishikori. Thiem fermato dal buio : È stata una giornata ricca al Roland Garros oggi nel tabellone maschile. Non ci sono state eliminazioni di lusso, ma il divertimento e il pathos non sono mancati. Non nel caso di Novak Djokovic, che si è liberato in tre set dello spagnolo Jaume Munar, che solo nel primo set è riuscito ad impensierire il serbo portandolo fino al tie-break. Non è ancora il miglior Nole, ma la sensazione è che le certezze stiano pian piano ritornando con ...

Roland Garros 2018 : gli esordi di Rafael Nadal e Novak Djokovic - tanta Italia in campo! : Seconda giornata di incontri nell’edizione 2018 del Roland Garros. Sui campi di Parigi entreranno in scena i grossi calibri e le attese degli appassionati sono crescenti. Sul Philippe Chatrier Rafael Nadal fa il suo esordio in quel che possiamo considerare il “giardino di casa”: 10 successi ottenuti in questo Slam e la ferma convinzione di allungare la striscia vincente. Il recente trionfo negli Internazionali d’Italia ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : le conferme di Rafa Nadal e il ritorno di Novak Djokovic : La prima semifinale maschile degli Internazionali d’Italia 2018 era sicuramente la più attesa ed è stato comunque un match che non ha deluso le aspettative. A trionfare è stato Rafael Nadal che si è imposto in due set su Novak Djokovic in due set con il punteggio di 7-6 6-3. Una partita che ha sicuramente lasciato grandi conferme sullo spagnolo, ma che ha segnato anche il ritorno ormai ufficiale a grandi livelli del serbo. Nadal torna ...

Rafael Nadal è il primo finalista degli Internazionali di Roma : in semifinale ha battuto Novak Djokovic : Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha battuto il serbo Novak Djokovic nella prima semifinale degli Internazionali BNL d’Italia con un punteggio di 7-6, 6-3 (Nadal ha vinto il tie break del primo set 7-4). Nadal accede così alla finale, che The post Rafael Nadal è il primo finalista degli Internazionali di Roma: in semifinale ha battuto Novak Djokovic appeared first on Il Post.

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Rafael Nadal vince un duro match con Novak Djokovic e vola in finale! : Rafael Nadal batte Novak Djokovic e vola in finale agli Internazionali d’Italia di tennis in corso a Roma: il maiorchino batte 7-6(4) 6-3 il serbo in due ore di gioco ed ora tenerà l’assalto non solo al trono capitolino, ma anche al numero uno del Ranking ATP, che tornerà ad essere suo in caso di trionfo Romano. Nell’atto conclusivo attende il vincente della sfida tra il campione uscente, il tedesco Alexander Zverev, ed il ...

Rafael Nadal giocherà la finale degli Internazionali di Roma - dopo aver battuto in semifinale Novak Djokovic : Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha battuto il serbo Novak Djokovic nella prima semifinale degli Internazionali di Roma, con il punteggio di 7-6 6-3 (Nadal ha vinto il tie break del primo set per 7-4). Nadal accede così alla finale, The post Rafael Nadal giocherà la finale degli Internazionali di Roma, dopo aver battuto in semifinale Novak Djokovic appeared first on Il Post.

Internazionali Bnl d'Italia. Novak Djokovic in semifinale : Novak Djokovic conquista le semifinali degli Internazionali Bnl d'Italia a Roma. Il tennista serbo ha battuto ai quarti il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 2-6 6-1 6-3. Tra lui e la finale ...

Internazionali Bnl d’Italia. Novak Djokovic in semifinale : Novak Djokovic conquista le semifinali degli Internazionali Bnl d’Italia a Roma. Il tennista serbo ha battuto ai quarti il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 2-6 6-1 6-3. Tra lui e la finale ora c’e’ Rafael Nadal, numero 2 al mondo e prima testa di serie del torneo che oggi ha eliminato Fabio Fognini. Sara’ Novak Djokovic a sfidare domani lo spagnolo Rafael Nadal nella semifinale della parte alta del tabellone ...

Internazionali d'Italia - Novak Djokovic si qualifica ai quarti di finale : ROMA - Novak Djokovic si qualifica ai quarti di finale degli Internazionali Open d'Italia. Il tennista serbo, numero 18 al mondo, ha regolato in due set lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas con il punteggio di 6-1 7-5 in un'ora e 28'. Al prossimo turno affronterà il giapponese Kei Nishikori, che ha liquidato in due set il ...

Tennis - Masters1000 Madrid 2018 : Novak Djokovic in crisi! Il serbo sconfitto nel secondo turno da Kyle Edmund : Continua il periodo negativo dell’ex n.1 del Tennis mondiale Novak Djokovic. Il serbo, impegnato nel Masters1000 di Madrid (Spagna), ha dovuto incassare un’altra cocente sconfitta. Reduci dalle precoce uscita di scena di Barcellona (Spagna), Nole continua a denunciare grossi problemi nel suo gioco da quando è tornato in campo, reduce dal periodo di stop per problemi al gomito. Djokovic, infatti, si è arreso al britannico (n.22 del ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2018 : i risultati di lunedì 7 maggio. Novak Djokovic elimina Kei Nishikori. Fuori Lucas Pouille - avanti Milos Raonic : Dopo l’antipasto di ieri, oggi è cominciato definitivamente il Masters 1000 di Madrid, con ben dieci partite disputate. Spiccava su tutte quella che vedeva di fronte Novak Djokovic e Kei Nishikori, vinta dal serbo in due set, 7-5 6-4. Non è stato l’incontro del secolo, tutt’altro. Entrambi hanno messo in mostra parecchie difficoltà, sia fisiche che tecniche, e alla fine a prendesi il pass per il secondo turno è stato il ...

Tennis - ATP Barcellona 2018 : Novak Djokovic ancora ko! Il serbo perde al secondo turno contro Klizan : Novak Djokovic e Barcellona, una storia mai nata. E’ proprio il caso di dirlo, dovendo raccontare l’eliminazione dell’ex n.1 del mondo nel match di secondo turno dell’ATP 500 in Catalogna. Come nel 2006 (in quel caso l’eliminazione fu al primo turno) il rosso spagnolo boccia un Nole ombra di se stesso, lontano dal suo 100%. Dopo i piccoli segnali di ripresa intravisti a Montecarlo (ottavi di finale e ko contro Dominic ...

Novak Djokovic : 'Tante cose positive - voglio essere al top per Parigi' : Tre partite giocate di cui due durate quasi due ore e mezza, oggi tre set contro uno dei migliori giocatori al mondo soprattutto su terra. È stata equilibrata. All'inizio del secondo e del terzo set ...

ATP Masters 1000 Montecarlo 2018 : i risultati degli ottavi di finale. Fuori Novak Djokovic - si ritira Milos Raonic : avanti senza giocare Marin Cilic : Gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo riservano un unico botto di giornata: il serbo Novak Djokovic viene rimontato ed eliminato dall’austriaco Dominic Thiem. Niente grande sfida contro lo spagnolo Rafael Nadal nei quarti di finale: eppure l’iberico fa il suo, eliminando rapidamente in due set il russo Karen Khachanov. Il bulgaro Grigor Dimitrov rimonta e batte il tedesco Philipp Kohlschreiber, ed ora ...