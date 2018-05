Non lasciare il bicchiere d’acqua per la notte sul comodino Ecco perchè

Harvey Weinstein arrestato per stupro/ Non potrà lasciare New York e Connecticut : E' il giorno dell'arresto di Harvey Weinstein: il famoso produttore, accusato di stupro, nelle prossime ore si consegnerà spontaneamente per evitare le manette.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 00:13:00 GMT)

A 30 anni Non vuole lasciare casa - genitori lo trascinano in tribunale : “Voglio 30 giorni” : Nonostante i ripetuti richiami a trovarsi una sistemazione autonoma e l'offerta di denaro dei genitori, il 30enne ha continuato a vivere nella casa di famiglia. Il padre e la madre alla fine si sono rivolti al tribunale che ha dato loro ragione e ha sfrattato il figlio.Continua a leggere

Andres Iniesta Non riesce a lasciare la sua casa : resta per ore da solo nel Camp Nou deserto : L'addio l'aveva già annunciato qualche settimana fa, in lacrime. Ma quando, dopo il fischio finale di Barcellona - Real Sociedad, si è reso conto che quella sarebbe stata davvero la sua ultima apparizione al Camp Nou, Andrés Iniesta non riusciva più a lasciare il Campo.E così il centroCampista spagnolo, 22 anni e oltre 600 partite con il Barça, ha deciso di prendersi il suo tempo. Ha partecipato alla ...

La guerra fredda favorita a Cannes che Non può lasciare indifferenti : Si parlava di antisemitismo, di religione, ma anche di legami di sangue e di ricerca delle proprie radici: una storia ambiziosa e bellissima, sospesa tra le mura di un convento e il resto del mondo. ...

Suso : 'Non penso di lasciare il Milan'. Bonaventura nel mirino della Roma : Secondo il Corriere dello Sport , l'allenatore Di Francesco ha scelto il centrocampista rossonero , ma ai giallorossi piacciono pure Barella , Cagliari, , Torreira , Sampdoria, e Verdi , Bologna, .

Da Gomorra a Non mi lasciare : Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli firmano la nuova serie Rai : Maddalena Ravagli sembra ormai aver trovato il suo posto in Rai e dopo il successo di Gomorra, per lei si sono aperte nuove strade anche nella tv pubblica. Ultimamente ha firmato Maltese - Il romanzo del Commissario, ha firmato Scomparsa e adesso si prepara a fare lo stesso con la nuova Non mi lasciare. Nonostante l'impegno con Zero Zero Zero, la nuova serie tratta da un libro di Roberto Saviano attualmente in produzione, Maddalena Ravagli ...

Maltempo Benevento : “Non lasciare soli gli agricoltori” : “La spaventosa grandinata che ha colpito il nostro territorio ha devastato campi e colture, annullando i tanti sforzi che gli agricoltori compiono ogni giorno. La perdita del raccolto equivale alla perdita di un reddito e, dunque, molti potranno subire situazioni di disagio. Come Chiesa siamo vicini a queste persone per qualsiasi bisogno e necessita’. Inoltre vogliamo rivolgere un appello alle istituzioni locali, provinciali, ...

Salvini dichiara di Non lasciare Berlusconi Video : Si potrebbe pensare al caos in questi giorni nella politica italiana, che effettivamente c’è, ma non per Matteo Salvini [Video]che non ha ripensamenti e resta fermo sulle sue posizioni. Infatti in Friuli Venezia Giulia, dove avranno luogo le elezioni regionali nella giornata di domenica 29 aprile, preferisce parlare in prima persona per smentire tutte le voci su una probabile rottura del centrodestra affermando: “Non vedo perché dovrei cambiare ...

Salvini dichiara di Non lasciare Berlusconi : Si potrebbe pensare al caos in questi giorni nella politica italiana, che effettivamente c’è, ma non per Matteo Salvini che non ha ripensamenti e resta fermo sulle sue posizioni. Infatti in Friuli Venezia Giulia, dove avranno luogo le elezioni regionali nella giornata di domenica 29 aprile, preferisce parlare in prima persona per smentire tutte le voci su una probabile rottura del centrodestra affermando: “Non vedo perché dovrei cambiare idea ...

Wenger : 'Non è una mia decisione lasciare l'Arsenal' : 'Non è stata in realtà una mia decisione'. osì lo storico manager dell'Arsenal, Arsene Wenger, sulla tempistica del suo addio al club più di 21 anni, che avverrà a fine stagione. Parlando alla vigilia ...

Sana - si attende l’autopsia in Pakistan. Il padre e il fratello Non potranno lasciare il Paese : Ci sono novità importanti sulla morte misteriosa di Sana Cheema, la 25 enne pachistana d’origine e divenuta cittadina italiana dallo scorso settembre, deceduta in circostanze non ancora chiarite una settimana fa in Pakistan. Il padre e lo zio della ragazza infatti non possono lasciare il proprio Paese e la zona dove Sana è stata sepolta si trova so...

Pensioni - nel 2050 serviranno almeno 70 anni per lasciare il lavoro (ma Non per tutti) : Nel 2018 gli italiani che hanno oltre 64 anni sono circa 13,5 milioni e rappresentano il 22,3% della popolazione: il numero degli ultra sessantenni è aumentato esponenzialmente, basti pensare che nel 1951 rappresentavano...

Pensioni - nel 2050 serviranno almeno 70 anni per lasciare il lavoro (ma Non per tutti) : Nel 2018 gli italiani che hanno oltre 64 anni sono circa 13,5 milioni e rappresentano il 22,3% della popolazione: il numero degli ultra sessantenni è aumentato esponenzialmente, basti pensare che nel 1951 rappresentavano...

Esclusiva Sabatini : 'Lasciare l'Inter scelta dolorosissima - ma Non c'erano i presupposti per proseguire' : "Una scelta dolorissima, perché l'Inter è il massimo dal punto di vista professionale". Nel corso di un'intervista in Esclusiva ai microfoni di Sky Sport, Walter Sabatini è tornato sulla fine della sua esperienza in nerazzurro spiegando i motivi che lo hanno spinto a salutare: "A certe condizioni non pensavo di poter essere utile ad una squadra ...