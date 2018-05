Non esiste un modo “ordinato e democratico” per uscire Quello che i “no euro” non dicono

Governo - Mattarella è caduto nella trappola di Salvini. Ma l’impeachment Non esiste : E ora tutti a farsi tre domande. Anzitutto, in base alla Costituzione poteva Sergio Mattarella fare quello che ha fatto? Poi, quel che ha fatto giustifica, sempre in base alla Costituzione, le richieste di impeachment avanzate da Fratelli d’Italia e Cinquestelle? Infine, posto che, come vedremo, costituzionalmente potesse fare quel che ha fatto, e dunque non possa essere messo in stato d’accusa, ha fatto bene a farlo, politicamente? Qui di ...

Governo - le frasi di Cottarelli sull'uscita dall'euro sono una fake news : la pagina 176 Non esiste : ...non è così distante da quello espresso da Paolo Savona nel suo libro e che il capo dello Stato avrebbe citato tra i motivi che lo hanno spinto a non accettare la sua nomina a ministro dell'Economia. ...

Frizzi - senza di lui quel programma Non esiste : la frecciata a Michelle Hunziker : FUNWEEK.IT - Il paragone tra 'Vuoi scommettere?' e 'Scommettiamo che...' lo abbiamo fatto tutti sin da prima che Michelle Hunziker ricordasse la scomparsa di Fabrizio Frizzi alla prima puntata ...

Giro d’Italia arriva a Roma - Viviani : “Il manto stradale? Polemica che Non esiste. La gara c’è stata” : “La gara è stata fatta, ci siamo divertiti. Il manto stradale? E’ una Polemica che non esiste, c’è stata gara e la volata l’avete vista. Non penso che si vinceva o si perdeva il Giro. Se guardate tutti i grandi giri l’ultimo giorno si va tranquilli, ci sono sempre delle volate e la battaglia l’avete vista”: così Elia Viviani al termine dell’ultima tappa del Giro d’Italia, neutralizzata su ...

Esiste un figlio illegittimo di Jay-Z? Le accuse di Rymir Satterthwaite : “Non vuole fare il test del DNA” : Un presunto figlio illegittimo di Jay-Z accusa il rapper di non averlo riconosciuto e di aver rifiutato per anni di eseguire un test di paternità. Il fondatore di Roc Nation è padre di Blue Ivy, 6 anni, e dei gemelli Sir e Rumi, nati a giugno dello scorso anno: i tre figli che ha concepito con la moglie Beyoncé sono gli unici che Jay-Z abbia riconosciuto, ma Rymir Satterthwaite asserisce di avere un legame di sangue col cantante. Oggi il ...

Vuoi Scommettere? Michele Guardì : “Senza Frizzi Non esiste” : Michele Guardì dice la sua su Vuoi Scommettere? di Michelle Hunziker Due settimana fa è iniziata la nuova edizione di Scommettiamo Che? su Canale 5, ribattezzata per l’occasione Vuoi Scommettere? Alla conduzione c’è la talentuosa showgirl Michelle Hunziker, la quale è stata protagonista assoluta dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, che tanto successo ha ottenuto lo scorso Febbraio. Intanto però non tutti pare siano ...

25 Oggetti O Situazioni Eccezionali Di Cui Probabilmente Non Sospettavi L'esistenza : La natura e la mente umana sono capaci di sorprenderci, dando vita ad Oggetti sensazionali o a spettacoli mozzafiato! Il mondo è ricco di queste piccole grandi meraviglie, che inaspettatamente possono farci trattenere il sospiro per la bellezza, oppure esaltare per l'ingegno e la maestria che ...

FrosiNone - condannato per violenza e resistenza. Ma nigeriano Non può essere espulso perché richiedente asilo : Arrestato, processato, condannato per direttissima a due anni e mezzo di reclusione e poi, come prevede la norma, rimesso subito in libertà perché richiedente asilo. Protagonista un nigeriano di 20 anni, che, mercoledì mattina a Frosinone, dopo aver dato in escandescenze in un ufficio postale ha malmenato uno dei carabinieri intervenuti, scaraventandolo a terra e facendogli perdere conoscenza. Ieri il processo per direttissima: trattandosi di un ...

Il centrodestra Non esiste più : altro che "astensione benevola" - Berlusconi spara a zero sul governo : Non ci sarà nessuna "astensione benevola", come auspicato nel momento più delicato del crisi dal governatore della Liguria Giovanni Toti. Dopo giorni di tribolazioni, il Cavaliere ha preso la sua...

Giorgia Meloni : 'Il centrodestra Non esiste più - Matteo Salvini lo ha tradito' : 'Quello che sta per nascere è un governo a chiara trazione grillina , con l'aggravante di avere un premier espressione del Movimento 5 Stelle che è un tecnico, quindi il Mario Monti di Luigi Di Maio - ...

Incubo Nipah - è la nuova malattia emergente : Non esiste vaccino - virus letale in 3 casi su 4 : Il Nipah è un virus che in pochissimi conoscono, specialmente alle nostre latitudini, ma potrebbe diventare un Incubo planetario: secondo l'Organizzazione mondiale della sanità...

Messina : Non resiste a Fb e Whatsapp - ventenne ai domiciliari finisce in carcere : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - Non è riuscito a resistere al 'fascino' di Facebook e Whatsapp, il cui utilizzo gli era stato vietato dal tribunale, e così un ventenne di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) è passato dagli arresti domiciliari al carcere. Il giovane, Pietro Foti, si trovava ai domicil

"A Gaza un massacro barbaro di inermi - l'Europa reagisca o Non esiste più" : Massimo D'Alema non ci sta a ridurre i fatti di Gaza al termine "scontri". Si è trattato piuttosto di un "barbaro eccidio di ragazzi disarmati". L'ex premier ed ex ministro degli Esteri, in un'intervista al Fatto, sottolinea da un lato "l'imperdonabile cinismo di Hamas che manda ragazzi al massacro", dall'altro l'orrore dei "soldati israeliani che prendono di mira anche i bambini e poi festeggiano postando su Facebook i video dei colpi ...

Sentenza del TAR Piemonte : Non esiste esclusiva nell’accompagnamento in montagna : “Siamo dinanzi a un evento epocale, a una notizia importantissima: il TAR Piemonte ha confermato con Sentenza n.564 del 2018, chiaramente e in modo facilmente comprensibile a tutti, che non esiste alcuna esclusiva a favore delle Guide Alpine e/o degli Accompagnatori di Media montagna per l’accompagnamento in ambiente montano e che le guide Ambientali Escursionistiche possono accompagnare in ogni ambiente. Il Tribunale ha confermato la lettura ...