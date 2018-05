Noemi | La Luna Tour Concerto a Roma | stasera suona nella sua città | ecco tutte le date

Video di Noemi in concerto a Roma con Arisa - Morgan e tutti gli ospiti di La Luna Tour : Grande musica con Noemi in concerto a Roma. L'artista ha infatti tenuto la prima data di La Luna Tour, organizzato per il supporto dell'ultimo disco rilasciato in occasione dell'ultimo Festival di Sanremo. Presenti i grandi ospiti annunciati dall'artista, che si sono alternati sul palco per arricchire il primo concerto tenuto all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Tra i tanti anche Morgan, il primo ad aver creduto nel suo talento a ...

Musica : il canto di Noemi alla luna - a Milano anteprima live del nuovo tour : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – Parte martedì prossimo, da Milano, ‘La luna tour’, il nuovo tour di Noemi che la vedrà protagonista di due anteprime live martedì 29 maggio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi e mercoledì 30 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, per proseguire in tutta Italia durante tutta l’estate. Undici date in tutto, includendo la data zero di oggi nella cittadina toscana di Cascina, per un ...

Noemi - 'La luna' - il tour : 'Gli attacchi di panico sono il male del secolo' " VIDEOINTERVISTA : Che viaggio ha rappresentato, dunque, per lei il suo "La luna"? "Una terra di mezzo", risponde Noemi, che nel disco ha voluto portare il mondo dei suoi ascolti, spaziando tra generi quali l'hip-hop, ...