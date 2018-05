ilfattoquotidiano

: Noemi Durini, a processo il fidanzato. Giudice dice no a messa alla prova - TutteLeNotizie : Noemi Durini, a processo il fidanzato. Giudice dice no a messa alla prova - giuseppelacara : Noemi Durini, a processo il fidanzato. Giudice dice no a messa alla prova - Cascavel47 : Noemi Durini, a processo il fidanzato. Giudice dice no a messa alla prova -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Il gup del Tribunale per i Minori di Lecce Aristodemo Ingusci ha accolto la richiesta di rito abbreviato avanzata dai legali difensori del ragazzo, in carcere per l’omicidio di, la senne di Specchia sua fidanzata, uccisa il 3 settembre 2017. Il gup ha rigettato la richiesta di, all’epoca dei fatti 17enne, e ha disposto l’inizio del procedimento per il 2 e 3 ottobre 2018. È accusato di omicidio volontario aggravato dpremeditazione per aver agito con crudeltà per motivi abietti e futili e di aver poi occultato il cadavere, scoperto solo dopo 10 giorni sotto un cumulo di pietre. La vittima era ancora viva quando fu stata seppellita sotto un cumulo di pietre come stabilito la perizia voluta dprocura per i Minorenni di Lecce per accertare la causa del decesso. L’allora 17enne aveva confessato poche ore dopo essere stato iscritto nel ...