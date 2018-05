Nintendo annuncia e rilascia sull’eShop a sorpresa Pokémon Quest per Switch

Nintendo annuncia Pokémon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee : Nintendo annuncia ufficialmente o meglio dire conferma, l’arrivo di Pokèmon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee su Nintendo Switch, disponibili a partire dal 16 Novembre 2018. Scopriamo insieme quello che c’è da sapere. Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee: I nuovi giochi della serie Pokèmon per Nintendo Switch In Pokémon Let’s Go Pikachu! e Pokémon Let’s Go ...

Songbringer : annunciato un RPG procedurale per Nintendo Switch : Lo Sviluppatore Wizard Fu e il publisher Double Eleven annunciano l'arrivo di Songbringer su Nintendo Switch, riporta Dualshockers.Si tratta di un RPG procedurale a cui potremo giocare a partire dal 31 maggio. Si tratta dell'ultimo di una serie di port su Switch di giochi usciti anche per altre piattaforme, il gioco è infatti inizialmente stata finanziato su Kickstarter nel 2015 ed il lancio era inizialmente previsto per PS4, Xbox One e PC per ...

Nintendo : tre nuovi titoli si aggiungono alla gamma Nintendo Selects per 3DS e annunciati due nuovi bundle New Nintendo 2DS XL : Il bundle New Nintendo 2DS XL Nero + Verde Lime include Mario Kart 7 preinstallato : Mario Kart 7 - Librati nel cielo e immergiti sott'acqua mentre il mondo delle corse si ingrandisce e migliora. Non ...

Nintendo : tre nuovi titoli si aggiungono alla gamma Nintendo Selects per 3DS e annunciati due nuovi bundle New Nintendo 2DS XL : Per chi si è lasciato sfuggire un gioco al lancio, o per coloro che semplicemente desiderano riscoprirlo, la gamma di titoli Nintendo Selects e la sua notevole varietà di esperienze di gioco è il posto ideale da cui iniziare. Sono già molti i titoli di questa serie disponibili per le console della famiglia Nintendo 3DS, tra cui SUPER MARIO 3D LAND, Kirby: Triple Deluxe e Luigi's Mansion 2. La gamma Nintendo Selects per Nintendo 3DS verrà ora ...

Remake di Pokémon Giallo per Nintendo Switch sta per essere annunciato? : Emergono importanti rumor sul Pokémon per Nintendo Switch, atteso nel 2018 da tutti gli appassionati. Secondo le indiscrezioni, questa volta conosciamo il titolo delle due differenti versioni - com'è da sempre nelle corde di Game Freak - del gioco e anche una possibile finestra per l'annuncio ufficiale, che potrebbe avvenire prima dell'E3 2018. A quanto pare, secondo i leak, potremmo avere un Remake di Pokémon Giallo! Sappiamo finora che i ...

Nintendo annuncia un torneo online gratuito per Mario Tennis Aces : Gli appassionati che non vedono l’ora di entrare in campo con Mario e i suoi amici in Mario Tennis Aces per Nintendo Switch, in lancio il 22 giugno, potranno gustare in anteprima un po’ di azione grazie a un torneo online gratuito, disponibile dal 1 giugno. Nintendo annuncia il primo torneo per Mario Tennis Ace Gli aspiranti Tennisti potranno scegliere tra quattro personaggi giocabili – Mario, Peach, Yoshi e Bowser ...

Annunciato Guilty Gear per Nintendo Switch - PC e PS4 : Sono passati vent'anni da quando Arc System Works pubblicò il primo Guilty Gear su PS1. Come riporta Gamingbolt, in occasione di questa importante data gli sviluppatori hanno Annunciato che l'originale Guilty Gear sbarcherà su PC, PS4 e Nintendo Switch.Guilty Gear è un videogioco in 2D sullo stile di Street Fighter o The King of Fighters, ma è più veloce e si concentra maggiormente sull'utilizzo di tecniche combinate. Il gioco permette di ...

Nintendo annuncia la fine del servizio Miitomo su Android e iOS : Nintendo, mediante un comunicato sulla pagina di supporto, annuncia la fine del servizio dell'applicazione Miitomo sui sistemi operativi Android e iOS. L'articolo Nintendo annuncia la fine del servizio Miitomo su Android e iOS proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo presidente di Nintendo annuncia una rivoluzione per i futuri software prodotti : Grazie alle ottime vendite di Nintendo Switch e al momento di transizione in cui si trova, il nuovo presidente di Nintendo ha affermato che uno dei suoi piani è quello di perseguire il gioco mobile con più vigore, con l'obiettivo di costruire una società da un miliardo di dollari! L'articolo Il nuovo presidente di Nintendo annuncia una rivoluzione per i futuri software prodotti proviene da TuttoAndroid.

Nintendo : il presidente Tatsumi Kimishima parla dei piani della compagnia. Possibili titoli per Switch non ancora annunciati in arrivo? : Ultimamente Nintendo ha reso noti i risultati finanziari relativi all'anno fiscale terminato il 31 marzo 2018 e, allo stesso tempo, ha annunciato gli obiettivi per quello in corso che terminerà il 31 marzo 2019: la grande N prevede di piazzare 20 milioni di Nintendo Switch e, per raggiungere l'obiettivo, la compagnia ha già pianificato tutto a quanto pare.Stando a quanto riportato da Nintendo Soup, il presidente di Nintendo, Tatsumi Kimishima, ...

Nintendo annuncia il suo evento E3 2018 : ... Nintendo terrà anche lo Splatoon 2 World Championship , 11/12 giugno, e il Super Smash Bros Invitational 2018 , 12 giugno, , oltre ad una serie di eventi Nintendo Treehouse Live in diretta streaming ...

NBA Playgrounds 2 annunciato per PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : Saber Interactive ha annunciato ufficialmente NBA Playgrounds 2 per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, il nuovo episodio della serie arriverà nel corso dell'estate.Come segnala DSOGaming, in questo NBA Playgrounds 2 saranno apportate modifiche rispetto al primo capitolo, ci saranno migliorie per quanto riguarda il comparto multiplayer locale, saranno introdotti nuovi campi da basket e la Playground Championship, ovvero la classifica mondiale ...

Un grande 2018 per Nintendo Switch grazie a giochi non ancora annunciati : Il primo anno di vita di Nintendo Switch è stato incredibile grazie a una serie di giochi fantastici come Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 2 e Super Mario Odyssey. Persino i fan più ottimisti di Nintendo ammetteranno che il 2018 è, al confronto, un po spoglio almeno finora. Arriva in soccorso il CEO di GameStop, Mike K. Mauler, che ha detto che i prossimi mesi di Nintendo Switch saranno grandiosi dal punto di vista del software. Parlando ...