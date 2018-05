Nilufar ha preso in giro Maria De Filippi e tutta la redazione

Blastingnews

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Ieri, 29 maggio, è stata registrato l'ultimo appuntamento di questa stagione televisiva del 'trono' classico di 'Uomini e Donne'. Durante la puntata non sono mancati colpi di scena inaspettati che hanno sbalordito il pubblico. Sara, finalmente, ha fatto la sua scelta eè rientrata in studio per raccontare la verità sul suo 'trono'. Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni Sara Affi Fella ha finalmente deciso chi scegliere tra i suoi due corteggiatori: Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. La bella napoletana ha scelto Luigi. Il ragazzo fin dall'inizio ha dimostrato di tenere molto a lei ricoprendola d'attenzioni. Luigi Mastroianni in tutto il suo percorso ha dimostrato di essere affettuoso, rispettoso e protettivo nei confronti della 'tronista' a differenza del controverso Lorenzo, considerato fino a oggi da molti telespettatori il preferito da Sara. Lorenzo, di fronte al ...