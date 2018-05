Nicoletta Braschi | Non c' è bisogno di firmare Dissenso Comune per essere femministe

Nicoletta Braschi torna grintosa al cinema : "Non è necessario firmare documenti per essere femminista. Io sono nata femminista" : Non la si vedeva sul grande schermo dal 2005, anno di uscita del film La tigre e la neve, diretto da suo marito Roberto Benigni e insieme a lui interpretato. Ma ora Nicoletta Braschi è tornata e lo ha fatto grazie a Lazzaro felice, pellicola firmata da Alice Rohrwacher premiata per la Miglior Sceneggiatura al Festival di Cannes 2018, in cui l'attrice interpreta il ruolo di cattiva. Per l'occasione, l'artista 58enne si è confessata ...

Nicoletta BRASCHI/ La signora Benigni : “caso Weinstein cambiamento epocale - nulla sarà come prima" : NICOLETTA BRASCHI si racconta a Vanity Fair dopo la sua apparizione al Festival di Cannes per la presentazione del film "Lazzaro Felice" di Alice Rohrwacher.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 12:09:00 GMT)