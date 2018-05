NICOLETTA BRASCHI La signora Benigni | “caso Weinstein cambiamento epocale | nulla sarà

NICOLETTA BRASCHI a Cannes : «Che bello - adesso faccio la cattiva» : «Sono commossa perché il film ha toccato corde profonde della mia anima»: è emozionata fino alle lacrime, Nicoletta Braschi, dopo aver visto per la prima volta il film Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, in concorso per la Palma d’oro al 71esimo Festival di Cannes, e di cui anche lei è protagonista. Dal vivo, l’attrice e produttrice italiana, moglie del premio Oscar Roberto Benigni, è per fortuna molto diversa dalla diabolica ...