Nick Jonas | tra il cantante e Priyanka Chopra sarebbe scoccata la scintilla

Nick Jonas e Priyanka Chopra fidanzati? Le foto del fine settimana tra concerti - partite e giri in barca : Nick Jonas e Priyanka Chopra fidanzati? Potrebbe essere questo lo scoop di inizio stagione anche se del loro rapporto un po' particolare si parla ormai da quasi un anno. C'è chi giura che siano solo amici e chi, invece, pensa che ci sia qualcosa di più e questi ultimi giorni insieme lo proverebbero. Proprio lo scorso anno People aveva lanciato la bomba quando il cantante, 25 anni, e l'attrice di Quantico (e non solo), 35 anni, sono stati ...

Nick Jonas : è uscita la nuova canzone "Anywhere" feat. DJ Mustard : Pump up the volume

Nick Jonas ha cantato 'Wake Me Up' in onore di Avicii : @NickJonas Pays Tribute To Avicii By Performing #WakeMeUp Live #NickJonas pic.twitter.com/AU3C8Orb11 — Nick Jonas Nation , @nJonasnation, 22 aprile 2018 Tutto il mondo della musica è rimasto ...