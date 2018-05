New York | amplia l' ascesa Vornado Realty Trust

Ondata di acquisti sulla Borsa di New York : Accelera al rialzo la Borsa di Wall Street, dimenticando i cali registrati la viglia sulla scia dell'attuale crisi politica in Italia. Ricca la giornata dal punto di vista macroeconomico

New York : amplia il rialzo Movado : Seduta decisamente positiva per la big statunitense degli orologi di lusso , che tratta in rialzo del 16,23%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota ...

Singapore Airlines : lancia volo più lungo al mondo per New York : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Singapore Airlines introdurrà a ottobre il volo commerciale più lungo del mondo, grazie al collegamento non-stop tra Singapore e New York effettuato con il nuovo Airbus A350-900ULR (ultra-long-range). I voli per l’aeroporto internazionale Newark Liberty inizieranno ad operare l’11 ottobre 2018. La rotta verrà inizialmente effettuata tre volte a settimana, con partenza lunedì, giovedì e sabato da ...

Che cos’è il Manhattanhenge a New York - il tramonto più spettacolare dell’anno : (foto: Getty Images) A New York tutti con gli occhi puntati sul Manhattanhenge. Non si tratta di una serie televisiva o di uno spettacolo pirotecnico, ma di un tramonto. Tuttavia, non si tratta di un tramonto qualsiasi, ma raro e speciale: il Sole muore dietro l’orizzonte che in questo caso è perfettamente allineato con la griglia delle strade che attraversano la zona di Manhattan e New York: così sembrerà che il Sole scompaia sotto i ...

Il braccio destro di Kim a New York. Si avvicina il summit con Trump : Il negoziato per resuscitare il vertice fra Trump e Kim accelera, entrando nella fase decisiva, con l’arrivo a New York del braccio destro del leader nordcoreano Kim Yong-chol. Nel frattempo la Casa Bianca – che ha confermato l’arrivo dell’ex capo dell’intelligence nordcoreano – ha annunciato che il 7 giugno il capo della Casa Bianca riceverà il pr...

Una finale di Champions League fuori dall’Europa : l’UEFA punta New York : Sono trascorsi pochi giorni dalla finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool che ha visto trionfare i “blancos” per la tredicesima volta nella loro storia, ma la UEFA è già al lavoro per organizzare i prossimi appuntamenti della Coppa delle grandi orecchie. La gara di pochi giorni fa, disputata allo stadio di Kiev, […] L'articolo Una finale di Champions League fuori dall’Europa: l’UEFA punta New York è ...

Corea del Nord - alto papavero a New York per definire summit : Kim Yong-chol, ex capo dei servizi di intelligence militare NordCoreana e attuale vicepresidente del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori di Pyongyang è giunto a Pechino da dove prenderà un ...