Netflix rinnova The Rain | la nuova stagione nel 2019 | ‘La risposta del pubblico è stata

Lost in Space rinnovata da Netflix per una seconda stagione : Netflix ha dato l’ok per la realizzazione di una seconda stagione della serie tv a tema fantascientifico Lost in Space, la cui stagione d’esordio è stata resa completamente disponibile sulla piattaforma digitale lo scorso 13 aprile. La notizia è stata data dalla rivista americana Variety. Del resto, secondo dei dati Nielsen diffusi pubblicamente poco dopo la première della prima stagione, Lost in Space è stato visto da 6,3 milioni di ...

Netflix decide di rinnovare On My Block : La serie originale Netflix co-ideata dall'autrice di Diario di una Nerd Superstar e uscita lo scorso Marzo verrà rinnovata. La notizia arriva direttamente da Netflix dopo poco meno di un mese dal debutto della teen-comedy che ha suscitato ilarità e grande favore tra il pubblico di tutte le età. La prima stagione, formata da dieci episodi da mezz'ora è stata pubblicata dalla piattaforma streaming lo scorso 16 Marzo e racconta la vita di un gruppo ...

Jessica Jones rinnovata per la terza stagione da Netflix : quando andrà in onda? : Jessica Jones rinnovata per la terza stagione: una notizia che non ha sorpreso nessuno, data la popolarità della serie Netflix con la supereroina Marvel interpretata da Krysten Ritter. Il colosso di streaming non ha avuto alcun dubbio nel decidere di confermare lo show, la cui seconda stagione è stata pubblicata appena un mese fa. Il nuovo ciclo di tredici episodi non è stato all'altezza del precedente, ma Jessica Jones continua ad essere una ...

Dopo La casa di carta 2 in streaming su Netflix dal 6 aprile - una nuova stagione con cast rinnovato? : Con l'arrivo degli episodi de La casa di carta 2 in streaming su Netflix dal 6 aprile, o meglio la seconda parte della prima (e finora unica) stagione della serie spagnola diretta da Alex Pina, si fanno più insistenti le voci di una nuova stagione targata Netflix. Come già ampiamente noto, La casa de papel, questo il titolo originale del format, è stata divisa in due parti per la messa in onda su Netflix, con episodi ridimensionati per essere ...