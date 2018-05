Crisi di governo - la tv stravolge i palinsesti : cosa cambia Nella programmazione : Il momento delicatissimo della politica italiana non poteva non ripercuotersi anche sui palinsesti televisivi di una delle giornate più complicate della storia recente...

La crisi istituzionale italiana Nella stampa straniera : “La crisi di governo italiana era già la più lunga dalla fondazione della repubblica, dopo la seconda guerra mondiale. Ora è diventata una crisi istituzionale, con implicazioni per l’intera Unione europea”, scrive l’Economist. Leggi

L’Italia sprofonda Nella crisi istituzionale. Il salvagente di Cottarelli Video : Lo scenario politico italiano sembra una fiction nel momento di più tensione. Domenica sera è saltato il lungo tentativo di formare un governo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Giorni di bozze, contratti, negoziati e consultazioni sono andati in fumo. L’articolo 92 della Costituzione Mattarella ha ricordato ieri che, come prevede l’articolo 92 della Costituzione italiana, il capo dello Stato non può accettare imposizioni sui nomi dei ...

L'Italia sprofonda Nella crisi istituzionale. Il salvagente di Cottarelli : Lega e M5S non hanno voluto proporre alternative al nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia, ed è saltato tutto. In un'intervista trasmessa su Radio Capital, Salvini ha dichiarato: "...

Si apre spiraglio Nella crisi - Milano (+0 - 5%) riparte con banche e petrolio : Piazza Affari è stata la migliore del Vecchio Continente. Bper ha guadagnato oltre l'8% dopo l'utile record del primo trimestre. Bene anche Saipem ed Eni sulla volata del prezzo del greggio balzato su nuovi massimi da tre anni, dopo la disdetta dell'accordo sul nucleare con l'Iran da parte degli Usa. Lo spread ha chiuso in area 132 punti ...

RIFIUTI - CRISI A ROMA : AMA FA GLI STRAORDINARI/ Ultime notizie : “raccolte da inizio anno 17 mila tonNellate” : ROMA, emergenza RIFIUTI: task force per gestire la CRISI. È caccia a nuovi impianti per il trattamento e lo sversamento. Le Ultime notizie: Ama, Campidoglio e Regione al lavoro(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 20:20:00 GMT)

I robot tradiscono Elon Musk Tesla perde il feeling col mercato Crisi delle e-car Nella Silicon Valley : La trimestrale di Tesla non ha impressionato il mercato, mentre le domande degli analisti hanno innervosito Elon Musk, che ha sbottato: domande “noiose” e “seccanti”. Il mercato non l’ha presa bene e il titolo del produttore americano di auto elettriche ha continuato a perdere terreno. Dai massimi di settembre a oggi il titolo è calato del 25%, la capitalizzazione è scesa da oltre 65 a meno di 50 ...

Armenia - svolta Nella crisi : il partito Repubblicano appoggerà il leader delle proteste : Armenia, svolta nella crisi: il partito Repubblicano appoggerà il leader delle proteste Dopo che il primo maggio si erano rifiutati di sostenere Nikol Pashinyan come primo ministro, dopo le ultime proteste hanno assicurato il proprio voto Continua a leggere

Nina Moric e Luigi Favoloso in crisi/ Grande Fratello 2018 : nessun confronto Nella Casa? “Lontana dal gossip!” : Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, Grande Fratello 2018: “Una persona che non conosco, non so chi sia…”, la modella croata risponde così ad un commento su Instagram.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:21:00 GMT)

