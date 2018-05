Nel video ufficiale di Dolor de cabeza di Riki feat CNCO un party estivo in piscina

optimaitalia

: E nel mentre Bersani ancora lì a dire che non si può fare un Fronte contro i Lega e M5S perché non siamo sicuri che… - CarloCalenda : E nel mentre Bersani ancora lì a dire che non si può fare un Fronte contro i Lega e M5S perché non siamo sicuri che… - ignaziocorrao : Al Parlamento Europeo non si può parlare di #Italia. Avevo provato a spiegare cosa fosse successo nel mio Paese, ma… - PediciniM5S : Siamo stati silenziati in seduta plenaria, nel momento in cui @ignaziocorrao ha osato aprire una discussione su que… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Su YouTube e su Vevo è disponibile ildidedi. L'ambientazione è uninè con la bande con una serie di bellissime ragazze in costume da bagno. TESTO E TRADUZIONE DIDEdeè un up-tempo estiva che racconta di una ragazza che ti fa impazzire, che ti seduce e poi ti evita", racconta Riccardo Marcuzzo a proposito del nuovo brano, disponibile in radio anche in Italia dalla scorsa settimana."Lavorare con i ragazzi è stata un’esperienza incredibile, sia a Miami (durante le registrazioni) che in Italia, quando abbiamo girato ilclip", continua il cantante in riferimento ala collaborazione con il gruppo americano dei."La loro spontaneità, unita alla dedizione che hanno per il lavoro, è esattamente quello che cercavo da questa collaborazione. Sono rimasto molto colpito ...