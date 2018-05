Nel pubblico impiego una pensione su due è ancora «anticipata»

Riforma pensioni/ Via dal lavoro prima dei 66 anni e 7 mesi : sono in tanti Nel pubblico : Riforma pensioni, ultimissime. I dati relativi al settore pubblico diffusi dall'Inps. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 maggio(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 15:36:00 GMT)

Dopo una breve attesa - anche il codice kerNel di OnePlus 6 è stato reso pubblico : Dalla sua presentazione ufficiale, OnePlus 6 è stato sulla bocca di tutte le testata giornalistiche per i meritati elogi ma anche alcune pecche. Una di queste viene ora colmata con il rilascio, finalmente, pubblico del codice sorgente del kernel! L'articolo Dopo una breve attesa, anche il codice kernel di OnePlus 6 è stato reso pubblico proviene da TuttoAndroid.

Pallavolo - Italia sconfitta dall’Australia : GianNelli ed un pubblico da urlo le note liete della serata [FOTO] : La Nazionale Italiana di Pallavolo è caduta sotto i colpi dell’Australia nel primo test match in vista della Nations League prima e del Mondiale poi serata di grande volley al Palacalafiore di Reggio Calabria. La Nazionale Italiana è sbarcata sullo stretto per giocare un’amichevole di lusso contro l’Australia, gara valida come test match in preparazione dei grandi impegni estivi: dapprima la Volley Nations League ed a settembre ...

La Golino regista non trova «Euforia» Nel pubblico in sala : Stefano Giani da Cannes Divisi. Diversi. Due fratelli al crocevia con una morte attesa. Annunciata. Una malattia incurabile, scoperta tardi, che accentua le differenze tra Matteo , Riccardo Scamarcio, ...

“Barbara - non farlo!”. GF - ecco chi arriva Nella casa. Sconcerto tra i concorrenti e il pubblico. Ed è subito rivolta : “Adesso basta!” : Al grande Fratello sta succedendo di tutto. Barbara D’Urso e la produzione, forse per il fatto che il programma non è seguito (e sponsorizzato) come vogliono, sembra si stiano giocando il tutto per tutto. La batteria finale dei fuochi d’artificio (ma non è detto che questa sia la fine, bensì un principio di trash) è valsa sì un ottimo share ieri sera, ma a che prezzo? Grandi grandissimi colpi di scena: Prima Mariana che perde al ...

“Povera Nina…”. GF - la Moric entra Nella Casa e rivela il suo triste segreto - in diretta tv. Il dispiacere cala su studio e pubblico a casa : Nina Moric non è un donna che ci gira intorno. Lo abbiamo visto. Lo abbiamo imparato. Ancora di più ieri sera quando la modella croata ha fatto il suo ingresso dentro la casa del Grande Fratello per un faccia a faccia con Luigi Favoloso, l’uomo che per 4 anni le è stato accanto e con il quale la relazione è naufragata poche settimane fa. E così Luigi prima è stato chiamato in confessionale poi qualche secondo e si trova Nina davanti. “Sai ...

‘Ndrangheta - “cosche monopoliste Nel settore edile” : sei arresti a Reggio Calabria. Indagato un dipendente pubblico : Nella sua qualità di responsabile dello sportello unico del Comune di Reggio Calabria “contribuiva concretamente e consapevolmente a rafforzare e realizzare gli scopi della ‘ndrangheta sfruttando, abusando e strumentalizzando a tal fine, in maniera stabile e continuativa, l’incarico pubblico, mettendolo a disposizione degli interessi delle cosche nelle relazioni con l’ente comunale”. C’è anche il dirigente di Palazzo San ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro cantano Nel blu dipinto di blu con il pubblico dell’Eurovision 2018 : video dall’Altice Arena : Tempo di prove all'Altice Arena di Lisbona, ma anche per farsi conoscere meglio al pubblico: Ermal Meta e Fabrizio Moro cantano Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Mercoledì sera all'Altice Arena di Lisbona si sono tenute le prove generali per alcuni Paesi in gara all'Eurovision Song Contest 2018, tra cui anche quelle dell'Italia: Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno provato Non mi avete fatto niente sul palco, davanti al pubblico e alle ...

“Stavolta è deciso”. Boldi-De Sica - l’annuncio a sorpresa che lascerà a bocca aperta i fan dello storico duo comico. Dopo la separazione Nel 2005 - una notizia che dividerà il pubblico : Qualcuno li adora da sempre e non si vergogna ad ammettere di essere morto di risate più volte seduto sulla poltrona del cinema. Altri non li hanno mai apprezzati, considerando la loro comicità volgare e per nulla efficace. Qualunque sia il vostro partito, di sicuro quelli di Christian De Sica e Massimo Boldi sono nomi che tutti avete ben scolpiti in mente, una coppia che ha fatto la storia del nostro cinema rendendo puntualissimo ...

Le infiltrazioni della criminalità organizzata Nel tessuto economico : venerdì 4 maggio un incontro pubblico con il magistrato Giuseppe ... : "Per contrastare il pericoloso inquinamento dell'economia del nostro territorio " prosegue Zanardi è opportuno che tutti gli attori del mercato economico siano in grado di conoscere e riconoscere ...

Cacciata perché allattava in pubblico - Nell’era del porno siamo ‘urtati’ da un seno che allatta? : In televisione si possono vedere soubrette mezze nude, celebrities wannabe che limonano in diretta, donne di mezza età che fanno spogliarelli improponibili, il tutto digerito dal grande pubblico narcotizzato dallo schermo, che fa da spartiacque tra il vero e il fasullo. Ma quando un seno viene esposto per soddisfare il bisogno di un neonato ad un pubblico in carne ed ossa, che incauto posa lo sguardo, allora la reazione a quella nudità reale ...

Al Bano e Romina Power tornano insieme? / "Il pubblico cerca Nel suo cantante preferito anche la favola - ma.." : Al Bano e Romina Power tornano insieme? Un'amica fraterna di lui smorza l’entusiasmo degli estimatori mentre Jolanda Carrisi fa una particolarissima richiesta…(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 15:55:00 GMT)

Ermal Meta e AntoNello Venditti incantano il pubblico con Che fantastica storia è la vita : video del duetto al Forum di Assago : Ermal Meta e Antonello Venditti al Forum di Assago incantano il pubblico di Milano con un duetto a sorpresa. Sabato 28 aprile il concerto sold out di Ermal Meta al Mediolanum Forum di Assago, un unico evento che ha dato il via al Non Abbiamo Armi Tour, che nei prossimi mesi lo porterà in giro da nord a sud Italia, per presentare al pubblico il nuovo album Non abbiamo armi. Per l'occasione e il debutto al Forum di Assago, il cantautore di ...

'La città dello sport popolare Nello spazio pubblico' - laboratorio al parco della Salute : Il dialogo partecipativo sarà trasmesso in 'diretta streaming' sulla pagina di facebook: https://www.facebook.com/PALERMOBENECOMUNE/ Argomenti: sport Tweet