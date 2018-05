Nel Bronx si lavora così

vanityfair

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Jerome Avenue è uno dei pochi quartieri della classe operaia rimasti a New York: qui, su questi tre chilometri di strada, ci sono ancora piccoli artigiani con il loro negozietto, operai che riparano televisori, parrucchieri, meccanici e gommisti. Ci sono laboratori, negozi, bar e officine, che ora, stando a un nuovo progetto urbano appena presentato, rischiano di sparire e di essere sostituite da unità abitative residenziali. Gli abitanti del quartiere non vogliono però cancellare quel pezzo di storia, tanto che un gruppo di 16 fotografi, riuniti in quella che chiamano la «photo league», ha creato il progetto Jerome avenue workers per conservare la memoria e non dimenticare i colori, la forza, l’operosità di queste persone, immortalate in bellissime immagini in bianco e nero. Il progetto è già diventato un libro e, fino al 15 agosto 2018, è in mostra all’Urban justice center ...